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Μείωση 1,5% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της Κύπρου τον Αύγουστο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, την ώρα που το ευρωπαϊκό δίκτυο αεροδρομίων σημείωσε αύξηση 3,1%. Σύμφωνα με την ACI EUROPE, η Κύπρος συγκαταλέγεται στις αγορές με τις ασθενέστερες επιδόσεις, παρά τη συνολική ενίσχυση της ζήτησης για αεροπορικά ταξίδια κατά τη θερινή περίοδο.

Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, καταγράφει έντονες αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών αγορών. Στην ομάδα ΕΕ+, πέραν της Κύπρου, υποχώρηση παρουσίασαν η Ισλανδία (-9,3%), η Αυστρία (-6%), η Γαλλία (-1,7%), η Νορβηγία (-0,3%) και η Γερμανία (-0,2%).

Συνολικά στην Ευρώπη, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 3,9% τον Ιούλιο και 3,1% τον Αύγουστο, επιταχύνοντας σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2026, όταν η αύξηση είχε περιοριστεί στο 1,3% υπό την επίδραση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ανθεκτική ζήτηση, αλλά αυξανόμενες πιέσεις

Ο γενικός διευθυντής της ACI EUROPE, Ολιβιέ Γιάνκοβετς, ανέφερε ότι η θερινή ανάκαμψη δείχνει πως η ζήτηση παραμένει ανθεκτική, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, την επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών, τους περιορισμούς στην προσφορά και τα ακριβότερα εισιτήρια.

«Για τους Ευρωπαίους, οι διακοπές και οι επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα, ενώ η ήπειρός μας παραμένει πόλος έλξης για ταξιδιώτες από ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οι συνολικοί ρυθμοί αύξησης συγκαλύπτουν σημαντικές διαφορές, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν ολοένα περισσότερο τις επιδόσεις των επιμέρους αγορών.

Για τη χειμερινή περίοδο, η ACI EUROPE διαβλέπει πιέσεις από το κόστος καυσίμων και τις αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια. Σύμφωνα με τον Γιάνκοβετς, οι αεροπορικές εταιρείες ήδη περιορίζουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα και αυξάνουν τις τιμές για να αντισταθμίσουν το υψηλότερο ενεργειακό κόστος.

«Η κρίση κόστους διαβίωσης που επανεμφανίζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη θα δοκιμάσει την ανθεκτικότητα της ζήτησης», σημείωσε, κάνοντας λόγο για πιο αβέβαιες προοπτικές και εντεινόμενες ανταγωνιστικές πιέσεις για τα αεροδρόμια.

Οι αγορές που ξεχώρισαν

Στην αγορά ΕΕ+, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 3,4% τον Ιούλιο και 2,5% τον Αύγουστο. Τις ισχυρότερες επιδόσεις τον Αύγουστο κατέγραψαν η Σλοβακία (+61%), η Σλοβενία (+19,3%), η Εσθονία (+16,4%), η Ουγγαρία (+13%) και η Μάλτα (+12,3%).

Μεταξύ των μεγαλύτερων αγορών, η Ιταλία και η Ισπανία σημείωσαν αύξηση 5,2% και 4,7% αντίστοιχα, με ώθηση από τα ταξίδια αναψυχής. Το Ηνωμένο Βασίλειο περιορίστηκε σε αύξηση 0,9%, καταγράφοντας, μαζί με τη Γαλλία και τη Γερμανία, επίδοση χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στα αεροδρόμια εκτός ΕΕ+, η άνοδος ήταν ισχυρότερη, φθάνοντας το 6,6% τον Ιούλιο και το 6% τον Αύγουστο.

Διψήφιους ρυθμούς αύξησης τον Αύγουστο παρουσίασαν η Βόρεια Μακεδονία (+34,8%), το Μαυροβούνιο (+28,6%), η Αλβανία (+20,7%), το Ισραήλ (+19,5%), η Αρμενία (+14,2%), η Μολδαβία (+12,6%) και το Ουζμπεκιστάν (+10,5%). Η Τουρκία, η μεγαλύτερη αγορά της συγκεκριμένης ομάδας, κατέγραψε άνοδο 4,4%.

Πρώτη η Κωνσταντινούπολη, υποχώρηση σε Χίθροου και Παρίσι

Το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ήταν το πιο πολυσύχναστο στην Ευρώπη το καλοκαίρι, εξυπηρετώντας 8,6 εκατομμύρια επιβάτες τον Αύγουστο, αυξημένους κατά 3%.

Ακολούθησαν το Χίθροου του Λονδίνου, με 7,9 εκατομμύρια επιβάτες και μείωση 2,1%, και το Σαρλ ντε Γκωλ του Παρισιού, με 6,9 εκατομμύρια και υποχώρηση 1,1%.

Στην κατηγορία των μεγαλύτερων αεροδρομίων, με περισσότερους από 40 εκατομμύρια επιβάτες, η συνολική αύξηση τον Αύγουστο ήταν 1,3%. Ξεχώρισαν το Σαμπιχά Γκιοκτσέν της Κωνσταντινούπολης (+9,5%), η Μαδρίτη (+4,9%) και η Βαρκελώνη (+4,5%).

Αντίθετα, το Γκάτγουικ υποχώρησε κατά 3,4%, ενώ το Σχίπχολ (+0,1%), η Φρανκφούρτη (-0,3%) και το Μόναχο (-0,5%) κινήθηκαν κοντά στα περσινά επίπεδα.

Στην κατηγορία των αεροδρομίων με 25–40 εκατομμύρια επιβάτες, η κίνηση αυξήθηκε κατά 0,8%. Τις καλύτερες επιδόσεις κατέγραψαν η Μάλαγα και το Στάνστεντ, αμφότερα με άνοδο 6,5%, η Αθήνα με αύξηση 3,7%, η Κοπεγχάγη (+3,6%) και το Μάντσεστερ (+2,7%).

Μεγαλύτερη δυναμική στα μεσαία αεροδρόμια

Τα αεροδρόμια με 10–25 εκατομμύρια επιβάτες και εκείνα με 1–10 εκατομμύρια κατέγραψαν τις ισχυρότερες επιδόσεις, με αύξηση 4,8% και 5,2% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ACI EUROPE, η άνοδος προήλθε κυρίως από την επιλεκτική επέκταση των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους και, σε μικρότερο βαθμό, από νέες υπερατλαντικές συνδέσεις.

Στην πρώτη κατηγορία ξεχώρισαν τα Τίρανα (+20,7%), το Τελ Αβίβ (+19,5%), η Τασκένδη (+16,6%), η Άγκυρα (+13,3%) και η Βενετία (+12,7%).

Στα μεσαία αεροδρόμια, υψηλούς ρυθμούς αύξησης παρουσίασαν η Μπρατισλάβα (+75,9%), το Τράπανι (+52,3%), η Ποντγκόριτσα (+47,6%), τα Σκόπια (+34,8%) και το Παλέρμο (+32,3%).

Τα μικρά αεροδρόμια, με λιγότερο από ένα εκατομμύριο επιβάτες, κατέγραψαν άνοδο 4,2%. Παρέμειναν, ωστόσο, η μόνη κατηγορία με κίνηση χαμηλότερη κατά 25,5% από τον Αύγουστο του 2019, πριν από την πανδημία. Η ACI EUROPE συνδέει την υστέρηση με τους περιορισμούς στην προσφορά και την προτίμηση των αεροπορικών εταιρειών για μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες αγορές.

Οι υψηλότερες αυξήσεις στην κατηγορία καταγράφηκαν στα αεροδρόμια Λογκρόνιο–Αγκονθίγιο (+598,3%), Στοκχόλμης BMA (+502,9%), Σεν Γκάλεν–Άλτενραϊν (+116,4%), Βουκουρεστίου Μπανεάσα (+83,6%) και Ντέμπρετσεν (+59,2%).

Πτώση στην εμπορευματική κίνηση

Η εμπορευματική κίνηση μειώθηκε κατά 6,1% τον Αύγουστο, έπειτα από οριακή αύξηση 0,3% τον Ιούλιο.

Μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αεροδρομίων εμπορευματικής κίνησης, η Κωνσταντινούπολη σημείωσε την ισχυρότερη αύξηση τον Αύγουστο (+18,1%) και κατέλαβε την πρώτη θέση σε απόλυτα μεγέθη. Άνοδο κατέγραψαν επίσης οι Βρυξέλλες (+8,6%) και το Άμστερνταμ (+7,6%).

Οι κινήσεις αεροσκαφών στο ευρωπαϊκό δίκτυο αυξήθηκαν κατά 2,7% τον Ιούλιο και 2,2% τον Αύγουστο.