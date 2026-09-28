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Η φετινή τουριστική περίοδος θεωρείται από τους ανθρώπους της τουριστικής βιομηχανίας της Πάφου ως η χρονιά κατά την οποία παγιώθηκε η σχέση των Κυπρίων παραθεριστών με τη συγκεκριμένη επαρχία.

Η πολύχρονη προσπάθεια της Πάφου να προσελκύσει σε σταθερή και μόνιμη βάση εγχώριο τουρισμό, κρίνεται πλέον ως επιτυχημένη και με αφετηρία την τελευταία τριετία τουλάχιστον έχει οριστικοποιηθεί ότι ο προορισμός Πάφος είναι πια ενταγμένος στον ετήσιο προγραμματισμό των Κυπρίων εκδρομέων, τόσο για τις καλοκαιρινές διακοπές όσο και για διήμερες ή τριήμερες αποδράσεις.

Οι φορείς της Πάφου έχουν ένα επιπρόσθετο λόγο να χαμογελούν παράλληλα με τη βελτίωση, έστω και την υστάτη, της τουριστικής κίνησης από το εξωτερικό: Όπως διαπιστώνεται, ο εγχώριος τουρισμός αυξάνεται και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό χρόνο με τον χρόνο στην Πάφο, καθιστώντας την πόλη και επαρχία ως βασική πλέον επιλογή για τον κύπριο παραθεριστή, κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια κάθε άλλο παρά ήταν δεδομένο.

Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται από τους αριθμούς των κρατήσεων της θερινής περιόδου, κυρίως του Αυγούστου, και κρίνεται κεφαλαιώδους σημασίας για την τουριστική Πάφο δεδομένου ότι μόνο με τον εγχώριο τουρισμό μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος του ολόχρονου προορισμού. Κάτι που αποδείχθηκε την άνοιξη και τις πρώτες μέρες των καλοκαιρινών μηνών, με την απρόσμενη μείωση του τουριστικού ρεύματος από το εξωτερικό, συνεπεία της ταξιδιωτικής οδηγίας που εκδόθηκε από το Λονδίνο για την Κύπρο μετά τις πολεμικές συρράξεις σε Ιράν και Λίβανο.

Όπως τονίζουν με δηλώσεις τους στον «Φ» παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας της επαρχίας, αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να ισοζυγισθεί η αρνητική κατάσταση που προκαλούν κάθε τόσο οι διεθνείς εξελίξεις. Χαρακτήρισαν δε θετικό το γεγονός ότι η Πάφος αποτελεί τα τελευταία χρόνια σταθερό πλέον θερινό προορισμό και για μεγάλη μερίδα συμπατριωτών μας.

Πέραν της κάλυψης μέρους των απωλειών από τις διεθνείς αγορές, επεσήμαναν, η ανάδειξη της Πάφου τα τελευταία χρόνια σε σημαντικό προορισμό και για τους ντόπιους παραθεριστές, έχει ως αποτέλεσμα την εκτόξευση του τζίρου των επιχειρήσεων, αλλά κυρίως των προσδοκιών υλοποίησης των σχεδιασμών για να καταστεί η Πάφος ολόχρονος προορισμός.