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Στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων προχώρησαν οι Αρχές στα αεροδρόμια Πάφου και Λάρνακας, καθώς μετέφεραν μεγάλες ποσότητες αφορολόγητων τσιγάρων, οι οποίες ανήλθαν στις 400 κούτες.

Σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται ότι στις 24/9/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακος, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν 2 περιπτώσεις επιβατών με προορισμό το Μάντσεστερ και το Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου αντίστοιχα, με τις αποσκευές τους να περιέχουν μεγάλες ποσότητες τσιγάρων.

Συγκεκριμένα στις 2 παραδοτέες αποσκευές του ενός επιβάτη εντοπίστηκαν συνολικά 180 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, ενώ στις αποσκευές του άλλου επιβάτη 98 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα (σχεδόν 10 κούτες), οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Οι 2 επιβάτες συνελήφθηκαν για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν.

Ο πρώτος επιβάτης οδηγήθηκε σε κρατητήριο, ενώ την επόμενη μέρα παρουσιάστηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας το οποίο διέταξε την 3ήμερη κράτησή του.

Ο δεύτερος επιβάτης αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτό το αίτημα του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης με καταβολή ποσού €600 ευρώ. Τα κατασχεθέντα τσιγάρα θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.

Στις 27/9/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν δύο 35χρονους επιβάτες με Αγγλική υπηκοότητα και προορισμό το Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου, με τις αποσκευές τους να περιέχουν μεγάλες ποσότητες τσιγάρων.

Συγκεκριμένα στις 2 αποσκευές των επιβατών εντοπίστηκαν συνολικά 210 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία (105 κούτες σε κάθε βαλίτσα), οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Οι επιβάτες συνελήφθηκαν για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν.

Αργότερα οδηγήθηκαν σε κρατητήριο για να παρουσιαστούν σήμερα Δευτέρα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου. Τα κατασχεθέντα τσιγάρα θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.