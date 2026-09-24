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Κατάσχεση αδασμοφορολόγητων καπνικών προϊόντων πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, στο Σημείο Διέλευσης Αγίου Δομετίου.

Συγκεκριμένα, οι λειτουργοί ανέκοψαν για έλεγχο όχημα με τουρκοκυπριακούς αριθμούς εγγραφής, το οποίο οδηγούσε Τουρκοκύπριος και επέβαιναν σε αυτό τέσσερα άτομα με αγγλική υπηκοότητα.

Κατά τον έλεγχο στις αποσκευές ενός εκ των επιβατών εντοπίστηκαν 47 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, καθώς και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο, συνολικού βάρους 1 κιλού και 500 γραμμαρίων.

Τα καπνικά προϊόντα δεν έφεραν τη σήμανση για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, ούτε το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι επρόκειτο για αδασμοφορολόγητα προϊόντα.

Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.

Οι εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν αρχικά για τα αυτόφωρα αδικήματα και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού έγινε αποδεκτή πρότασή τους για εξώδικο συμβιβασμό των υποθέσεων, με την καταβολή συνολικού ποσού ύψους €3.500.