Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, αποκάλυψε στο νέο Vidcast «Οικονομία» του Philenews, με την Πέτρα Αργυρού, τα μέτρα που θα καταθέσει προς έγκριση στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, ως απάντηση στο νέο κύμα ακρίβειας.

Το νέο πακέτο μέτρων, που υπολογίζεται να έχει δημοσιονομικό κόστος περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ, θα αφορά τόσο την ανανέωση υφιστάμενων μέτρων, όσο και την εισαγωγή νέων.

Συγκεκριμένα, θα ανανεωθεί ο μηδενικός ΦΠΑ στα ψάρια και το κρέας, που εκπνέει σήμερα, ενώ σε αυτόν τον μηδενικό συντελεστή θα ενταχθούν το ψωμί και το γάλα.

Επίσης, μία από της σημαντικότερες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης θα είναι η μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ειδικότερα, η οριζόντια μείωση θα είναι περίπου 5 σεντς και από τα 7 σεντς θα πέσει γύρω στα 2,1 σεντς.

Επιπλέον, σε αυτό το πακέτο μέτρων θα γίνει εισήγηση για αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που αφορά τους κατοίκους ορεινών περιοχών.

Επιπλέον, ο υπουργός Οικονομικών αποκάλυψε στο philenews ότι στις εισηγήσεις του για την απογευματινή συνεδρία του Υπουργικού περιλαμβάνεται και η μείωση του ΦΠΑ για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, από 19% σε 9%.