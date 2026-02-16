Η επέκταση του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου με νέα χειρουργεία, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και δημιουργία παραρτήματος στη Λάρνακα φέρνει το κέντρο σε καθοριστική καμπή, με τη διοίκησή του να προειδοποιεί ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής ότι θα απαιτηθεί περαιτέρω οικονομική στήριξη από το κράτος για να υλοποιηθούν τα έργα και να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των ασθενών.

Αναφερόμενος στο θέμα της ένταξης του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου στο ΓεΣΥ, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, επισήμανε ότι το βασικότερο πρόβλημα που προκύπτει αφορά τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα αποζημιώνει το Κέντρο, καθώς, όπως είπε, τα υφιστάμενα κριτήρια δεν λαμβάνουν υπόψη τη μοναδικότητα και τον εξειδικευμένο χαρακτήρα του.

Όπως εξήγησε, το Ογκολογικό Κέντρο αποτελεί το μοναδικό ίδρυμα στην Κύπρο που παρέχει αποκλειστικά ογκολογικές υπηρεσίες, σε αντίθεση με άλλα νοσηλευτήρια που λειτουργούν ως γενικά νοσοκομεία. Ωστόσο, όπως είπε, το ισχύον πλαίσιο του ΓεΣΥ δεν επιτρέπει τη διαφοροποίηση του Κέντρου στη βάση αυτής της εξειδίκευσης.

Ο κ. Τριανταφυλλίδης ανέφερε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), με στόχο την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης που θα αναγνωρίζει θεσμικά τη διαφοροποίηση εξειδικευμένων ιατρικών κέντρων. Όπως σημείωσε, μετά το καλοκαίρι δεν αποκλείεται να κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα επιτρέπει στον ΟΑΥ να λαμβάνει υπόψη το κριτήριο της εξειδίκευσης και της μοναδικότητας ενός κέντρου, ώστε να καθορίζεται διαφορετικά και με πιο δίκαιο τρόπο η αποζημίωσή του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις οικονομικές ανάγκες που προκύπτουν από τη δημιουργία των νέων χειρουργείων, σημειώνοντας ότι ενδέχεται να απαιτηθεί η υποβολή συμπληρωματικού προϋπολογισμού από το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη μέρους του κόστους.

Εξειδικευμένο μηχάνημα και νέα χειρουργεία

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, βρίσκεται στο τελικό στάδιο εγκατάστασης εξειδικευμένου μηχανήματος PET/CT αξίας 4,5 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από δωρεά ανώνυμου Κύπριου. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, οι ασθενείς δεν θα χρειάζεται πλέον να μεταβαίνουν στο εξωτερικό, κυρίως στην Ελλάδα ή το Ισραήλ, για τη συγκεκριμένη εξέταση, γεγονός που αναμένεται να μειώσει τόσο την ταλαιπωρία όσο και το κόστος.

Καθοριστικό βήμα στην ανάπτυξη του Κέντρου αποτελεί η δημιουργία τριών νέων χειρουργείων, τα οποία θα στελεχωθούν με εξειδικευμένους χειρουργούς. Μέχρι σήμερα, το Ογκολογικό παρείχε υπηρεσίες διάγνωσης και θεραπείας, χωρίς όμως να διαθέτει δικά του χειρουργεία, κάτι που δημιουργούσε περιορισμούς στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ασθενών, όπως ανέφερε ο κ. Τριανταφυλλίδης.

Πρόσθεσε ότι η διοίκηση του Κέντρου έχει ήδη προχωρήσει σε συνεργασίες με άλλα νοσηλευτήρια, αλλά και με τον Άγιο Θέρισσό ώστε να μειωθούν οι λίστες αναμονής για διαγνωστικές εξετάσεις, παραχωρώντας εξοπλισμό και υποδομές κατά τις απογευματινές ώρες για την εξυπηρέτηση περισσότερων ασθενών.

Ωστόσο, η κατασκευή και λειτουργία των νέων χειρουργείων συνεπάγεται σημαντικό κόστος και, σύμφωνα με τη διοίκηση, ενδέχεται να απαιτηθεί συμπληρωματική κρατική χρηματοδότηση. Σε περίπτωση που η κρατική συνεισφορά υπερβεί το ένα εκατομμύριο ευρώ, θα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή.

Νέα μονάδα στη Λάρνακα μέχρι τον Οκτώβριο 2026

Παράλληλα ο κ. Τριανταφυλλίδης ανέφερε, προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία νέου Ογκολογικού Κέντρου στη Λάρνακα, το οποίο, όπως αναφέρθηκε, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2026. Η νέα μονάδα θα εξυπηρετεί κυρίως ασθενείς από τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, οι οποίοι σήμερα αναγκάζονται να μεταβαίνουν στη Λευκωσία για τις θεραπείες τους, παραμένοντας πολλές ώρες μακριά από την κατοικία τους.

Όπως ανέφερε ο κ. Τριανταφυλλίδης, η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα μειώσει σημαντικά την ταλαιπωρία των ασθενών και των συγγενών τους και θα αποσυμφορήσει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Πρόβλημα χωρητικότητας και σχέδια επέκτασης

Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα χωρητικότητας, τόσο σε θαλάμους νοσηλείας όσο και σε εξεταστικούς χώρους, όπως αναφέρθηκε. Για την αντιμετώπιση των αναγκών, το Κέντρο χρησιμοποιεί προσωρινά χώρους στο κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας «Αροδαφνούσα».

Παράλληλα ο κ. Τριανταφυλλίδης είπε ότι έχει ζητηθεί από το κράτος η παραχώρηση του χώρου του παλαιού Κυβερνητικού Χημείου, που βρίσκεται απέναντι από το Ογκολογικό, με στόχο την επέκταση των εγκαταστάσεων και τον διπλασιασμό της χωρητικότητας.

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται και στους χώρους στάθμευσης, λόγω έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή. Η Γενικός Διευθυντής Πάνος Εργατούδης ανέφερε ότι το Κέντρο εξετάζει λύσεις, όπως η μετακίνηση των χώρων στάθμευσης προσωπικού λίγο πιο μακριά, ώστε να μπορούν να σταθμεύον πιο κοντά οι ασθενείς κάτι που θα απαιτήσει επιπλέον κόστος για τους νέους χώρους στάθμευσης.

Ζητήματα χρηματοδότησης και ΓεΣΥ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο θέμα της χρηματοδότησης μέσω του ΓεΣΥ, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι τα υφιστάμενα κριτήρια αποζημίωσης δεν αντανακλούν τη μοναδικότητα του Ογκολογικού Κέντρου ως εξειδικευμένου ιδρύματος που παρέχει αποκλειστικά ογκολογικές υπηρεσίες.

Όπως ανέφερε ο κ. Τριανταφυλλίδης, βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με τον ΟΑΥ για νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει τη διαφοροποιημένη αποζημίωση εξειδικευμένων κέντρων με υψηλότερη μονάδα, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Σημαντική παραμένει η συμβολή της Τράπεζα Κύπρου, η καθώς και η συνεισφορά δωρητών και της κοινωνίας, που συνεχίζουν να στηρίζουν το έργο του Κέντρου.

Ο κ. Τριανταφυλλίδης τόνισε ιδιαίτερα τη διάθεση δωρητών για συνεισφορά, ωστόσο όπως είπε παρά τη σημαντική αυτή στήριξη, οι αυξανόμενες ανάγκες, η επέκταση των υπηρεσιών και η δημιουργία νέων υποδομών καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω ενίσχυση.

ΚΥΠΕ