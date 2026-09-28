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Βελτιωμένη πρόταση για τους ωρομίσθιους κυβερνητικούς εργαζομένους παρουσίασε η Κυβέρνηση στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στο Προεδρικό. Η πρόταση θα τεθεί ενώπιον των αρμόδιων συνδικαλιστικών σωμάτων και των εκπροσώπων των εργαζομένων τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Κυβέρνηση και συντεχνίες χαρακτήρισαν την πρόταση βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες, χωρίς να δημοσιοποιήσουν το περιεχόμενό της ή να διευκρινίσουν κατά πόσο πλησιάζει το αίτημα για αύξηση 8%.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, και εκπρόσωποι των οργανώσεων ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ-ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ.

Κεραυνός: Ελπίδα για κατάληξη

Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι η Κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τα αιτήματα των εργαζομένων και εξέφρασε την ελπίδα ότι η νέα πρόταση θα οδηγήσει σε συμφωνία.

«Εύχομαι και ελπίζω ότι θα υπάρξει μια κατάληξη», ανέφερε, αποφεύγοντας να σχολιάσει το περιεχόμενο της πρότασης και το ενδεχόμενο μισθολογικών αυξήσεων.

Ερωτηθείς για τις πρώτες ενδείξεις από την εργατική πλευρά, χαρακτήρισε τη διαχρονική συνεργασία με τις συντεχνίες άριστη και βασισμένη στην αλληλοκατανόηση.

Για το ενδεχόμενο αδιεξόδου, σημείωσε ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί, υπογραμμίζοντας ότι η Κυβέρνηση στηρίζει και ενισχύει τη συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους.

ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ: Ικανοποιεί ως έναν βαθμό τις επιδιώξεις

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ, Σταύρος Αντρέου, χαρακτήρισε τη συνάντηση εποικοδομητική και την πρόταση σαφώς βελτιωμένη από τις προηγούμενες.

Όπως είπε, ικανοποιεί ως έναν βαθμό τις επιδιώξεις των εργαζομένων και θα παρουσιαστεί σε συνέλευση για συζήτηση και καθορισμό των επόμενων κινήσεων.

«Νιώθουμε καλά για να τη θέσουμε ενώπιον των εργαζομένων για συζήτηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εάν οι συντεχνίες την απέρριπταν εξαρχής, δεν θα την παρέπεμπαν στους εργαζομένους. Εξέφρασε, παράλληλα, την προσδοκία για θετικό αποτέλεσμα μέσα από τη συζήτηση.

ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ: Απόφαση τις επόμενες ημέρες

Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, Γιώργος Κωνσταντίνου, επιβεβαίωσε ότι η νέα πρόταση είναι βελτιωμένη σε σχέση με όσα είχαν προηγουμένως τεθεί στο τραπέζι.

Ανέφερε ότι θα παρουσιαστεί στους αντιπροσώπους των εργαζομένων τις επόμενες ημέρες, διευκρινίζοντας πως δεν έχει ακόμη καθοριστεί ημερομηνία για τη λήψη απόφασης.

Απέφυγε να προδικάσει την έκβαση, σημειώνοντας ότι η απόφαση θα ληφθεί κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία.

ΔΕΟΚ: Μπορούμε να υποστηρίξουμε την πρόταση

Ο Γενικός Γραμματέας της ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ, Αντρέας Αντωνίου, δήλωσε ότι η βελτίωση της πρότασης επιτρέπει την παραπομπή της στα αρμόδια όργανα και την υποστήριξή της.

Τόνισε ότι θα ακολουθηθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες του συνδικαλιστικού κινήματος και ότι το αποτέλεσμά τους θα γίνει σεβαστό.

Ερωτηθείς εάν η πρόταση πλησιάζει το αίτημα για αύξηση 8%, δεν έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία, επικαλούμενος την ανάγκη να γίνει σεβαστή η διαδικασία, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.