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Επίσημη πρώτη σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά, τουλάχιστον όσον αφορά τη Μέση Εκπαίδευση όπου επιστρέφουν οι μαθητές της, εντούτοις τα θέματα που απασχολούν δεν είναι μόνο αυτά της σχολικής καθημερινότητας.

Κι αυτό διότι, η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με κυρίως δύο σημαντικά ζητήματα, τα οποία υπουργείο Παιδείας και εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν ενώπιον τους αλλά και για τα οποία διατηρούν τις απόψεις τους, έντονες μάλιστα σε κάποια σημεία.

Το ένα από αυτά, είναι το θέμα του συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών, το οποίο απασχολεί τον διάλογο των δύο μερών εδώ και αρκετό καιρό. Το πρώτο βήμα εξέλιξης σε αυτή την πορεία των συζητήσεων έγινε τέλος Ιουλίου, όταν η υπουργός Παιδείας κατέθεσε συγκεκριμένο κείμενο εργασίας.

Στις συναντήσεις που ακολούθησαν, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις έθεσαν επί τάπητος συγκεκριμένα σημεία τα οποία τις προβλημάτισαν ώστε να λάβουν διευκρινίσεις και εξέφρασαν διαφωνίες και αντιθέσεις για άλλα. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι να αναμένεται τώρα επικαιροποιημένο κείμενο από πλευράς Υπουργείου. Πάντως, το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να συζητείται ατέρμονα καθώς ο χρόνος μετράει αντίστροφα και σύντομα θα πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις.

Μπορεί να είναι ένα θέμα, το οποίο ακόμη δεν έχει κλείσει καθώς τα εμπλεκόμενα μέρη βρίσκονται σε διαδικασία διαλόγου, ωστόσο δεν αποκλείονται αναταραχές σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν σημεία όπως προκρίνουν οι οργανώσεις.

Χαρακτηριστική άλλωστε, ήταν και η δήλωση της προέδρου της ΠΟΕΔ, Μύριας Βασιλείου, την περασμένη Τετάρτη ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας για το θέμα: «Η ΠΟΕΔ θα αντιδράσει δυναμικά αν θυματοποιηθούν και αδικηθούν άνθρωποι που στήριξαν την εκπαίδευση και το δημόσιο σχολείο τόσα χρόνια», διαμήνυσε η κ. Βασιλείου, χαρακτηρίζοντας γενικά το θέμα του συστήματος διορισμού ως ακανθώδες. Τόνισε πως όλα αυτά τα χρόνια, η οργάνωσή της κατέθετε προβληματισμούς και στρεβλώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία αυτή, χωρίς όπως είπε, κανένας πολιτικός προϊστάμενος να ασχοληθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Και μπορεί το θέμα του συστήματος διορισμού να έχει ακόμη δρόμο μπροστά του, ωστόσο σύννεφα υπάρχουν και πάνω από ένα άλλο ζήτημα, το οποίο ουσιαστικά έχει κλείσει με την ψήφιση νομοθεσίας.

Πρόκειται για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτής της νομοθεσίας, αναμένεται από τη νέα σχολική χρονιά να αρχίσει η εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης, η οποία συγκεντρώνει τις έντονες διαφωνίες των εκπαιδευτικών οργανώσεων, οι οποίες κάνουν λόγο για ανάγκη αναστολής λόγω προβλημάτων στην εφαρμογή και προετοιμασία.

Για το θέμα αυτό, το Υπουργείο δεν κάνει βήμα πίσω. Διά στόματος της αρμόδιας Υπουργού, αναφέρθηκε ότι η νομοθεσία είναι εκεί και θα εφαρμοστεί και για όλα όσα προνοεί υπάρχει ετοιμότητα. Μάλιστα, η Αθηνά Μιχαηλίδου ξεκαθάρισε πως εάν δεν εφαρμοστεί η διαμορφωτική αξιολόγηση, τότε θα είναι παρανομία.

Επομένως, η χρονιά αρχίζει με δύο ιδιαίτερα σημαντικά κεφάλαια ενώπιον των αρμοδίων και η έκβασή τους αναμένεται με ενδιαφέρον.

Η επιστροφή χιλιάδων μαθητών

Εξάλλου, σήμερα το κουδούνι θα χτυπήσει για χιλιάδες μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα για 46.430 παιδιά.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, 41.280 μαθητές θα φοιτήσουν στη Μέση Γενική Εκπαίδευση (23270 Γυμνάσια, 17710 Λύκεια, 300 Εσπερινά) και 5.150 μαθητές στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση.

Η επιστροφή των παιδιών της Δημοτικής θα είναι σε μία εβδομάδα, στις 14 Σεπτεμβρίου, ενώ σήμερα επιστρέφουν πρώτοι οι δάσκαλοί τους.

Σε μήνυμα της η υπουργός Παιδείας αφού αναφέρθηκε σε σημαντικές παιδαγωγικές δράσεις, απευθύνθηκε σε μαθητές και φοιτητές καλώντας τους να δώσουν χώρο στους ορίζοντες που ανοίγονται μπροστά τους, κρατώντας ψηλά τις αρχές της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης, της υγιούς συνεργασίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.