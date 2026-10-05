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Στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην Παιδεία, με στόχο τη στήριξη των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση των ευκαιριών μάθησης για τα παιδιά, αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια της Κυβέρνησης συνεχίζεται «με διάλογο και συγκεκριμένες αποφάσεις που στηρίζουν το σχολείο και τους ανθρώπους του».

Σε ανάρτησή της στο Facebook το πρωί της Δευτέρας, η Υπουργός απηύθυνε ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς «από την προδημοτική μέχρι και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση» για τη συμβολή τους στην εξέλιξη της νέας γενιάς της Κύπρου, εκφράζοντας, όπως ανέφερε, εκ μέρους της πολιτείας «τη βαθιά ευγνωμοσύνη μας».

Όπως σημείωσε, «το μέλλον της χώρας μας διαμορφώνεται στις εκπαιδευτικές αίθουσες», ενώ χαρακτήρισε τους εκπαιδευτικούς «τη ραχοκοκαλιά του εκπαιδευτικού ιστού», αναφερόμενη στον ρόλο τους στην πορεία κάθε παιδιού.

Η Υπουργός ανέφερε ότι η Κυβέρνηση αναγνωρίζει πως «η ποιότητα της Παιδείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη στήριξη των εκπαιδευτικών», προσθέτοντας ότι η αναγνώριση αυτή «μετατρέπεται, από την αρχή της διακυβέρνησής μας, σε πολιτικές αποφάσεις και πράξεις», με στόχο τη συστηματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και την ουσιαστική υποστήριξη του έργου τους.

«Να έχει κάθε εκπαιδευτικός περισσότερα εφόδια και κάθε παιδί καλύτερες ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης», ανέφερε, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων της Κυβέρνησης.

Παράλληλα, αναγνώρισε τις «απαιτήσεις και τις προκλήσεις του εκπαιδευτικού έργου» και κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν την κοινή προσπάθεια.

«Να διαχειριστούμε τις όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις, με πρόσημο συνέργειας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η δημόσια εκπαίδευση έχει ανάγκη «να μετατρέψουμε τη συλλογική μας ευθύνη σε ενεργή συμμετοχή στον εκσυγχρονισμό της».

Καταλήγοντας, η Υπουργός σημείωσε ότι «η Παιδεία αλλάζει μέσα από τους ανθρώπους της» και ότι συλλογικά υπάρχει υποχρέωση να δίνεται «η δύναμη σε κάθε εκπαιδευτικό να ενισχύει την προοπτική για κάθε παιδί».