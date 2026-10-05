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Δύο μόλις μέρες απομένουν για την εκλογή των νέων Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πέντε υποψήφιοι διεκδικούν το χρίσμα του Πρύτανη ενώ άλλοι δύο ακαδημαϊκοί δίνουν τη μάχη για τη θέση του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης καθώς η θέση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων είχε μόνο μία υποψηφιότητα, αυτήν της ακαδημαϊκού του Τμήματος Ψυχολογίας, Γεωργίας Παναγιώτου. Ωστόσο, για να ανακηρυχθεί επίσημα η κ. Παναγιώτου θα πρέπει να συγκεντρώσει το 50% των θετικών ψήφων του εκλογικού σώματος.

Οι δύο υποψήφιοι για την άλλη Αντιπρυτανεία είναι οι ακαδημαϊκοί Αντώνης Έλληνας (Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών) και Μάριος Δικαιάκος (Τμήμα Πληροφορικής).

Όσον αφορά στους πέντε υποψήφιους πρυτάνεις, οι οποίοι δίνουν πιο κάτω ένα σύντομο στίγμα της υποψηφιότητάς τους είναι οι: Ιωάννης Γιαπιντζάκης (Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής), Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού (Τμήμα Νομικής), Μαρίνα Νεοφύτου (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος), Φώφη Κωνσταντινίδου (Τμήμα Ψυχολογίας) και Σωφρόνης Κληρίδης (Τμήμα Οικονομικών).

Ιωάννης Γιαπιντζάκης: Διεκδικώ τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, του πρώτου δημόσιου πανεπιστημίου της Κύπρου, με αίσθημα ευθύνης και με την πεποίθηση ότι είμαστε έτοιμοι να οικοδομήσουμε πάνω σε όσα πετύχαμε τα τελευταία χρόνια και να οδηγήσουμε το Πανεπιστήμιο στο επόμενο στάδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης και διεθνούς παρουσίας.

Την τελευταία οκταετία, από τη θέση του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, συνέβαλα στην ολοκλήρωση σημαντικών αναπτυξιακών έργων, όπως η Πολυτεχνική Σχολή, και στη βελτίωση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Η εμπειρία αυτή επιβεβαίωσε ότι τα μεγάλα σχέδια γίνονται πράξη με επιμονή, συνεργασία, αποτελεσματική διαπραγμάτευση και ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων.

Με αυτή την εμπειρία, στόχος μου μέχρι το 2030 είναι η αποφασιστική προώθηση της ολοκλήρωσης της Πανεπιστημιούπολης, με νέες φοιτητικές εστίες, σύγχρονες εγκαταστάσεις για Σχολές και Τμήματα και ερευνητικές υποδομές που θα υπηρετούν την καινοτομία.

Εξίσου σημαντική είναι η προσέλκυση εξαιρετικών ερευνητών/τριών και φοιτητών/τριών από την Κύπρο και το εξωτερικό. Φιλοδοξία μου είναι ένα Πανεπιστήμιο Κύπρου που ολοκληρώνει τις υποδομές του, επενδύει στους ανθρώπους του, προσελκύει ταλέντο, υπηρετεί ουσιαστικά την κυπριακή κοινωνία και αναδεικνύεται σε ισχυρό περιφερειακό κόμβο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε μία μόλις γενιά, απέδειξε ότι μπορεί να θέτει υψηλούς στόχους και να τους πετυχαίνει. Το ζητούμενο σήμερα είναι να χτίσουμε πάνω σε όσα έχουμε κατακτήσει και να αξιοποιήσουμε δυναμικά τις δυνατότητές του Πανεπιστημίου μας.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, από τη θέση της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ηγήθηκα σημαντικών αλλαγών: Στα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στη διά βίου μάθηση, στην ενίσχυση της έρευνας, στην ανοικτή επιστήμη, στην καινοτομία και στην υπεύθυνη ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εμπειρία μού κατέδειξε ότι το επόμενο βήμα απαιτεί συνέχεια με όραμα και σαφείς προτεραιότητες, με ευελιξία και τόλμη. Αριστεία στην έρευνα και στην παιδεία. Διεθνή εμβέλεια. Αποτελεσματικότερη λειτουργία. Χώρο στα Τμήματα και τις Σχολές να δημιουργούν. Πανεπιστημιακή κοινότητα με ουσιαστική στήριξη και προοπτική.

Οραματίζομαι ένα Πανεπιστήμιο που αξιοποιεί στο έπακρο τη γνώση και τους ανθρώπους του, έχει ουσιαστική φωνή στα μεγάλα ζητήματα του τόπου και μετατρέπει την ακαδημαϊκή του δύναμη σε αξία για την κοινωνία. Το μέλλον του Πανεπιστημίου Κύπρου θα χτιστεί πάνω σε όσα πετύχαμε, με σαφή κατεύθυνση, νέες προοπτικές ανάπτυξης, συνέπεια στην πράξη και την αριστεία.

Μαρίνα Νεοφύτου: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί μια ιστορία θεσμικής επιτυχίας. Σε λιγότερο από τέσσερις δεκαετίες απέκτησε ισχυρή ακαδημαϊκή και ερευνητική παρουσία, διεθνείς συνεργασίες και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Δικαιολογημένα είμαστε περήφανοι. Όμως οι καιροί αλλάζουν και μαζί τους πρέπει να εξελισσόμαστε και εμείς.

Αν δεν αλλάξουμε, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε η θεσμική επιτυχία που υπήρξαμε. Όραμά μου είναι να απελευθερώσουμε και να συνδέσουμε τις δυνάμεις που ήδη διαθέτουμε — ανθρώπους, γνώση, ιδέες και δημιουργικότητα — σε μια νέα συλλογική δυναμική.

Να περάσουμε από τα επιμέρους επιτεύγματα στη συλλογική δυναμική, από τη διαχείριση στη στρατηγική ικανότητα, από τη γνώση στην πράξη και στην συν-δημιουργία. Ένα δημόσιο, ερευνητικό Πανεπιστήμιο ανοιχτό, ζωντανό και αλληλεπιδραστικό, με διεθνή ορίζοντα, αυτοπεποίθηση και δημιουργική τόλμη που ανοίγει δρόμους και συνδιαμορφώνει το μέλλον. Νέα Δυναμική εσωτερικά. Νέα Πορεία εξωτερικά – με διεθνή ορίζοντα.

Φώφη Κωνσταντινίδου: Θέτω υποψηφιότητα για τη θέση της Πρυτάνεως γιατί πιστεύω βαθιά ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να διαδραματίσει ακόμη πιο καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο και το μέλλον της χώρας μας. Οραματίζομαι ένα ανθρωποκεντρικό, σύγχρονο και εξωστρεφές δημόσιο Πανεπιστήμιο, που δίνει στους ανθρώπους του τα εφόδια να αριστεύουν, προάγει την καινοτομία και μετατρέπει τη γνώση σε κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Ένα Πανεπιστήμιο που δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά δρα προδραστικά και συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωσή τους.

Αυτό απαιτεί ηγεσία με ακεραιότητα, ανεξαρτησία και λογοδοσία, αλλά και τόλμη να διεκδικούμε, να δημιουργούμε συμμαχίες και να μετατρέπουμε τη στρατηγική σε αποτέλεσμα. Πιστεύω σε ένα Πανεπιστήμιο με ισχυρή φωνή στην Πολιτεία και την κοινωνία, που συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο, εμπνέει εμπιστοσύνη και διευρύνει διαρκώς την παρουσία και τις συνεργασίες του διεθνώς.

Η πορεία μου συνδυάζει βαθιά γνώση του Πανεπιστημίου Κύπρου με διεθνή ακαδημαϊκή και ηγετική εμπειρία, επιτυχημένη προσέλκυση πόρων και ανάπτυξη συνεργασιών με απτά αποτελέσματα και διαρκές αποτύπωμα. Στόχος μου είναι να αξιοποιήσουμε μαζί τις δυνατότητες των ανθρώπων μας, ώστε η αριστεία του Πανεπιστημίου Κύπρου να μεταφράζεται σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την κοινωνία και τον τόπο μας.

Σωφρόνης Κληρίδης: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο πανεπιστήμιο του τόπου, ένας από τους πιο επιτυχημένους δημόσιους οργανισμούς και μία από τις καλύτερες επενδύσεις που έχει κάνει ποτέ η χώρα μας. Στα σχεδόν 35 χρόνια λειτουργίας του, έχει καταφέρει να καταξιωθεί τόσο διεθνώς όσο και στην τοπική κοινωνία. Σήμερα, η πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο βρίσκεται ενώπιον πολλών προκλήσεων. Οι απαιτήσεις της κοινωνίας μεταβάλλονται και η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει ανατροπές στο παραδοσιακό πανεπιστημιακό μοντέλο.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου οφείλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζονται σωστός προγραμματισμός και βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μας, ώστε το Πανεπιστήμιό μας να γίνει πιο ευέλικτο και δυναμικό. Αυτές θα είναι βασικές προτεραιότητες της πρυτανείας μου, εφόσον εκλεγώ. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Με τον κατάλληλο σχεδιασμό και συντονισμένες δράσεις, μπορούμε να συνεχίσουμε την επιτυχημένη πορεία μας και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την προσφορά μας στην επιστήμη και στην κοινωνία.

Οι τρεις πυλώνες των πρυτανικών εκλογών

Οι πρυτανικές εκλογές, οι οποίες θα σηματοδοτήσουν την έναρξη της νέας τετραετίας θα διεξαχθούν μεθαύριο, Τετάρτη. Η ψηφοφορία για τη θέση του Πρύτανη θα αρχίσει στις 08:30 π.μ. και θα ολοκληρωθεί στις 12:00 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει άμεσα η καταμέτρηση των ψήφων και σύμφωνα με τους υπολογισμούς, κατά τις 13:30 αναμένεται η ανακοίνωση του νέου Πρύτανη.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, και συγκεκριμένα στις 14:30, θα αρχίσει η ψηφοφορία για τη θέση των δύο Αντιπρυτάνεων, η οποία θα ολοκληρωθεί γύρω στις 17:30. Η ανακοίνωση των νέων Αντιπρυτάνεων θα γίνει κατά τις 18:30.

Στην ανάδειξη των νέων πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν ρόλο οι τρεις βασικοί πυλώνες της πανεπιστημιακής κοινότητας: Ακαδημαϊκοί, φοιτητές και διοικητικό προσωπικό έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά με διαφορετικό τρόπο και βαρύτητα.

Συγκεκριμένα, στις εκλογές μπορούν να ψηφίσουν συνολικά 486 άτομα εκ των οποίων 348 μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, 117 μέλη των φοιτητικών παρατάξεων και 21 μέλη του διοικητικού προσωπικού.

Στην περίπτωση των ακαδημαϊκών ψηφίζουν όλοι (ένας ακαδημαϊκός = μία ψήφος) ανεξαρτήτως της ακαδημαϊκής τους βαθμίδας.

Οι φοιτητές είναι 117 συνολικά και είναι εκπρόσωποι των φοιτητικών παρατάξεων σε συμβούλια των τμημάτων με τη μερίδα του λέοντος να καταλαμβάνεται συνολικά από την Προοδευτική και την Πρωτοπορία. Επί της ουσίας, το ποσοστό συμμετοχής των φοιτητών στη διαδικασία είναι το 30% επί του αριθμού των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Το διοικητικό προσωπικό του ακαδημαϊκού ιδρύματος συμμετέχει στις εκλογές με ποσοστό της τάξης του 6% του ακαδημαϊκού προσωπικού, και για χάριν της ιστορίας σημειώνεται ότι έχει πάγιο αίτημα όπως το ποσοστό αυτό αυξηθεί, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει ικανοποιηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκλογική διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται σε έναν και μόνο γύρο, εξ ου και τα αποτελέσματα θα είναι γνωστά άμεσα, έχει την ιδιαιτερότητα της διαβάθμισης των υποψήφιων πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων.

Δηλαδή, όλοι όσοι θα ψηφίσουν διαβαθμίζουν όλους τους υποψήφιους. Στην περίπτωση της θέσης του Πρύτανη, και οι πέντε υποψήφιοι μπαίνουν στη σειρά προτίμησης του κάθε ψηφοφόρου. Αυτό θα συμβεί και στην περίπτωση των δύο υποψηφίων για τη θέση του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης.

Επομένως, με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η άμεση εκλογή και η αποτροπή επαναληπτικής εκλογικής διαδικασίας σε άλλον χρόνο με τους επικρατέστερους υποψήφιους. Σχετικά με τη θέση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, για την οποία έχει υποβληθεί μία μόνο υποψηφιότητα, αυτή δεν «κλειδώνει» αυτόματα, καθώς η εκλογή απαιτεί το 50% των θετικών ψήφων. Άρα, η υποψήφια Γεωργία Παναγιώτου για να αναδειχθεί νέα Αντιπρύτανης χρειάζεται συγκεκριμένο αριθμό θετικών ψήφων και όχι λευκών.

Αναφορικά με το πότε η νέα Πρυτανεία θα αναλάβει καθήκοντα, οι Αντιπρυτάνεις προηγούνται του Πρύτανη. Συγκεκριμένα, οι δύο νέοι Αντιπρυτάνεις θα αναλάβουν καθήκοντα αρχές Νοεμβρίου, ενώ ο νέος Πρύτανης στις 16 Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε, ο Πρύτανης Τάσος Χριστοφίδης θα ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του.

Με Γιαπιντζάκη η Πρωτοπορία – Κλειστά τα χαρτιά από τους φοιτητές

Σε κάθε εκλογές για την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κύπρου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι επιλογές των φοιτητών και πώς αυτές εκφράζονται κατά κύριο λόγο, από τις μεγαλύτερες σε εκλογική δύναμη φοιτητικές παρατάξεις του ακαδημαϊκού ιδρύματος. Πρωτοπορία και Προοδευτική παραδοσιακά κρατούν τα ηνία, με αποτέλεσμα να έχουν την συντριπτική πλειοψηφία των ψήφων που δίνουν στους υποψηφίους.

Στην προκειμένη περίπτωση, μέχρι τη στιγμή που ετοιμάστηκε το ρεπορτάζ αυτό, θέση για τις εκλογές πήρε μόνο η Πρωτοπορία, η οποία αποφάσισε ότι την Τετάρτη θα στηρίξει για Πρύτανη του πανεπιστημίου, τον νυν Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, Ιωάννη Γιαπιντζάκη. Για την απόφαση της αυτή, η παράταξη ενημέρωσε ήδη τους υποψήφιους. Αναφορικά με τον εκλεκτό της για τη θέση του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, η Πρωτοπορία δεν είχε αποφασίσει μέχρι την ολοκλήρωση του ρεπορτάζ.

Όσον αφορά την Προοδευτική ή και άλλες φοιτητικές παρατάξεις που ενδεχομένως σε κάποια τμήματα είχαν εκπροσώπηση, δεν είχε γίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση.

Τ. Χριστοφίδης: Δύο μεγάλες προκλήσεις ενώπιον της νέας Πρυτανείας

«Χαίρομαι που έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη σε αυτές τις εκλογές. Είναι η πρώτη φορά που πέντε υποψήφιοι τη διεκδικούν». Αυτό ήταν το πρώτο σχόλιο του πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσου Χριστοφίδη, όταν κλήθηκε από τον «Φ» να σχολιάσει τις επικείμενες εκλογές. Ο κ. Χριστοφίδης ευχήθηκε όπως η νέα Πρυτανεία που θα προκύψει την Τετάρτη να παραδώσει το πανεπιστήμιο σε καλύτερη μοίρα απ’ αυτήν που θα το παραλάβει. Σύμφωνα με τον Πρύτανη – ο οποίος θα παραδώσει κι επίσημα τη σκυτάλη στα μέσα Δεκεμβρίου – οι προκλήσεις είναι εκεί και θα πρέπει να διαχειριστούν. «Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εδραιώθηκε και η κοινωνία μας πρέπει να είναι περήφανη για αυτό», ανέφερε ο κ. Χριστοφίδης.

Ερωτηθείς για τις προκλήσεις, τις οποίες έχει ενώπιον της η νέα ηγεσία του ακαδημαϊκού ιδρύματος για τα επόμενα χρόνια, ο Πρύτανης αναφέρθηκε σε δύο βασικές: Η πρώτη αφορά την ολοκλήρωση του κτηριολογικού προγράμματος της Πανεπιστημιούπολης με την ανέγερση της δεύτερης φάσης των φοιτητικών εστιών και με την ανέγερση των κτηρίων που θα στεγάσουν τη Φιλοσοφική Σχολή, τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής (οι τρεις Σχολές που δεν έχουν ακόμα τη δική τους στέγη στην Πανεπιστημιούπολη). Η δεύτερη πρόκληση για τον Πρύτανη είναι αυτή της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ενσωμάτωσής της στο διδακτικό και ερευνητικό έργο του πανεπιστημίου κι ενδεχομένως στην ευρύτερη του λειτουργία.

Αναφορικά με τον τομέα, ο οποίος κατά τον ίδιο χρήζει βελτίωσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και που θα πρέπει οι νέες Αρχές να εστιάσουν, ο πρύτανης Χριστοφίδης, δήλωσε την ανάγκη της επικοινωνίας του πανεπιστήμιου με την κοινωνία. «Η προβολή του έργου του Πανεπιστημίου Κύπρου», ανέφερε ο κ. Χριστοφίδης, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να απασχολήσει. Κι αυτό διότι, το έργο που επιτελείται είναι πολύ μεγάλο και έχει όφελος η κοινωνία από αυτό.