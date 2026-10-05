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Στις 4/10/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν 2 περιπτώσεις επιβατών Ιρλανδικής υπηκοότητας (37 και 52 χρόνων) με προορισμό το Μάντσεστερ και το Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου αντίστοιχα, με τις αποσκευές τους να περιέχουν μεγάλες ποσότητες αδασμοφορολόγητων καπνικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα στις 4 παραδοτέες αποσκευές του ενός επιβάτη εντοπίστηκαν συνολικά 244 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, ενώ σε 2 μικρές αποσκευές του άλλου επιβάτη εντοπίστηκαν καπνός για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 9 κιλών και 500 γραμμαρίων, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Οι 2 επιβάτες συνελήφθηκαν για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν. Ο πρώτος επιβάτης οδηγήθηκε σε κρατητήριο, ενώ για να παρουσιαστεί σήμερα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας Ο δεύτερος επιβάτης αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτό το αίτημα του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης με καταβολή ποσού €3,500 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα τσιγάρα θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.