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Στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο των προληπτικών της επιχειρήσεων.

Οι τέσσερις συνελήφθησαν για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή καπνικών προϊόντων (τρία πρόσωπα).

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 529 οδηγοί και 175 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 42 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν δύο καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 273 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 11 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 139 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν οκτώ οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 81 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν οκτώ καταγγελίες. Σε πέντε προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ καταγράφηκαν δύο θετικά αποτελέσματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.