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Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της ασυνήθιστης φύσης του προβλήματος, αναμένεται σήμερα να διαφανεί αν το Κοινοτικό Συμβούλιο Γουδιού στο διαμέρισμα Χρυσοχούς θα υλοποιήσει την προειδοποίηση που απηύθυνε στις 25 Σεπτεμβρίου για τερματισμό της ροής νερού προς τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς λόγω απλήρωτων λογαριασμών. Το Γουδί είχε προαναγγείλει ότι η διακοπή στην παροχή νερού θα αρχίσει από σήμερα και στο διάστημα που μεσολάβησε έγιναν προσπάθειες από διάφορες πλευρές για εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα, με άγνωστο μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Γουδιού ανακοίνωσε ότι προχωρά στο συγκεκριμένο μέτρο από σήμερα, Παρασκευή και επ’ αόριστον, λόγω της μη εξόφλησης των οφειλών της πρώην κοινότητας Χρυσοχούς, που πλέον αποτελεί μέρος του Δήμου Πόλεως, προς την Κοινότητα Γουδιού. Οι αρχές της κοινότητας υποστηρίζουν ότι ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς έχει ενημερωθεί επανειλημμένα για τις συγκεκριμένες οφειλές, με την αποστολή των σχετικών τιμολογίων, αποδείξεων και άλλων στοιχείων που αφορούν στην παροχή νερού και την υπηρεσία αποκομιδής σκυβάλων που αναλογούν στην Κοινότητα Χρυσοχούς, μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2024.

Παρά ταύτα, τονίζει η κοινοτική αρχή Γουδιού, ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς δεν έχει προχωρήσει στην εξόφλησή τους. Για το θέμα έχουν ενημερωθεί τόσο η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας. Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για επίλυση του ζητήματος, δεν έχει καταστεί δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία και εξόφληση των οφειλών, για αυτό και το Κοινοτικό Συμβούλιο Γουδιού, δεν έχει άλλη επιλογή από το να προχωρήσει στη διακοπή της παροχής νερού προς την Κοινότητα Χρυσοχούς από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών, ανέφερε η ανακοίνωση.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Γουδιού εκφράζει τη λύπη του για την εξέλιξη αυτή και ευελπιστεί ότι το ζήτημα θα επιλυθεί άμεσα, ώστε να αποκατασταθεί η παροχή νερού προς όφελος όλων των κατοίκων.