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Αναστάτωση προκλήθηκε στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» σε κινηματογράφο στην Ολλανδία, όταν η Σαμπίν Τάασα, επιζήσασα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, διέκοψε την προβολή. Η ίδια είχε χάσει εκείνη την ημέρα τον σύζυγο και τον γιο της.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, η γυναίκα πήρε το μικρόφωνο και επιτέθηκε λεκτικά κατά των Ισραηλινών σκηνοθετών της ταινίας, Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Σορ. «Κοιτάξτε με στα μάτια. Μιλάτε για παράπλευρες απώλειες; Ο σύζυγός μου και ο γιος μου δολοφονήθηκαν από τη Χαμάς. Πού φαίνεται αυτό στην ταινία σας;» φώναξε στον Αβραάμ, τη Σορ και σε όλους τους θεατές.

« Des terroristes du Hamas ont assassiné mon mari et mon fils. » Indignation aux Pays-Bas : Sabine Taasa, une mère endeuillée, dénonce la première du film « Naza »a en Europe ; les spectateurs lui lancent : « Honte à vous, on s’en fiche ! »

Lors de la projection à Delft, près de… pic.twitter.com/5wU6L0ttdg October 1, 2026

Κάποιοι από την αίθουσα, ωστόσο, εξαγριώθηκαν και της απάντησαν: «Δεν μας νοιάζει, πρέπει να ντρέπεστε, δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτα!».

Στη συνέχεια, η Σαμπίν υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την αίθουσα.

Χειροκρότημα 24,5 λεπτών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας

Πριν από λίγες ημέρες στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας το κοινό σηκώθηκε όρθιο και καταχειροκροτούσε επί 24,5 λεπτά. Πρόκειται για το μεγαλύτερης διάρκειας standing ovation που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βενετία, ξεπερνώντας τα 22 λεπτά που είχε αποσπάσει πέρυσι το «The Voice of Hind Rajab». Οι Άμπραχαμ και Σορ εμφανίστηκαν εμφανώς συγκινημένοι, ενώ αρκετοί θεατές δάκρυσαν και κάποιοι κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες.

The filmmakers Yuval Abraham and Rachel Szor received a 25-minute virtue-signaling standing ovation at the Venice Film Festival for a film slandering the IDF.



Produced by The Guardian, the film took the name from NAZA, a military acronym derived from the Hebrew term nezek agavi,… pic.twitter.com/CLcFlJXcqH — Visegrád 24 (@visegrad24) September 15, 2026

Το «NAZA» επιχειρεί, σύμφωνα με την επίσημη σύνοψή του, να παρουσιάσει «λεπτομερώς τους μηχανισμούς πίσω από τη μεθοδευμένη μαζική θανάτωση Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα από το Ισραήλ». Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε υπό άκρα μυστικότητα, τη νύχτα, σε ταράτσες του Τελ Αβίβ και περιλαμβάνει συνεντεύξεις με 24 αξιωματικούς των ισραηλινών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιώτες. Στην 80λεπτη ταινία, οι μάρτυρες περιγράφουν πώς διάφορα τεχνολογικά συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων Τεχνητή Νοημοσύνη, επέτρεψαν στον ισραηλινό στρατό να εντοπίζει, μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, φερόμενα μέλη της Χαμάς και τις οικογένειές τους και στη συνέχεια να τα πλήττει αδιακρίτως σπίτια τους. Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματικός υποστηρίζει στο ντοκιμαντέρ ότι έως και 500 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς που είχαν στόχο έναν μόνο ανθρώπινο στόχο.

Ο τίτλος «NAZA» προέρχεται από ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται από τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών για τις λεγόμενες «παράπλευρες απώλειες» και αναφέρεται στον αριθμό αμάχων που εκτιμάται ότι θα σκοτωθούν σε μια αεροπορική επιδρομή.

Αντιδράσεις

Ο ισραηλινός στρατός απέρριψε «κατηγορηματικά» τις κατηγορίες που περιέχονται στην ταινία, εκφράζοντας αμφιβολίες για την αξιοπιστία των ανώνυμων συνεντευξιαζόμενων. Δήλωσε επίσης ότι καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την προστασία των αμάχων κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στη Γάζα.

Επιπλέον, σχετικά με το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, είχε δηλώσει με μία ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ:

«Η ταινία “NAZA” δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει ολόκληρη, αλλά από όσα μπορεί κανείς να δει στο τρέιλερ, παρουσιάζει μια σειρά σοβαρών και ψευδών ισχυρισμών σχετικά με τις IDF και το προσωπικό τους. Οι ισχυρισμοί που παρουσιάζονται στο τρέιλερ δεν είναι αληθείς και ορισμένοι μάλιστα παρουσιάζονται με διαστρεβλωμένο και παραποιημένο τρόπο, αποκομμένοι από την πραγματικότητα στο πεδίο».

הסרט ״נז״א״ עוד לא פורסם במלואו אך ממה שניתן לראות בפרומו, מוצגות בו שורה של טענות קשות ושקריות ביחס לצה״ל ולמשרתיו. הטענות המוצגות בפרומו אינן נכונות, וחלקן אף מוצגות באופן מעוות, מסולף ומנותק מהמציאות בשטח.



חשוב לי להדגיש, צה״ל הוא צבא ערכי, הפועל בהתאם לדין הבין-לאומי ועל פי… — דובר צה״ל אפי דפרין – Effie Defrin (@IDFSpokesperson) September 14, 2026

«Είναι σημαντικό για μένα να τονίσω ότι οι IDF είναι ένας στρατός που βασίζεται σε αξίες, λειτουργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με δεσμευτικές επαγγελματικές αξίες και πρότυπα. Έτσι έχουμε ενεργήσει σε όλη τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών και έτσι θα συνεχίσουμε να ενεργούμε, ακόμη και υπό τις πιο σύνθετες συνθήκες μάχης», συνέχισε.

Ο Ντέφριν πρόσθεσε ότι «για να καταστεί δυνατή μια ουσιαστική, επαγγελματική και βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία συζήτηση, αντί να περιοριστούμε σε ψευδείς απεικονίσεις, προσκαλώ τους δημιουργούς της ταινίας να επιτρέψουν σε εκπροσώπους των IDF να παρακολουθήσουν ολόκληρο το φιλμ, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε επί της ουσίας σε καθεμία από τις καταγγελίες που διατυπώνονται σε αυτό».

«Η δημόσια συζήτηση γύρω από την ταινία πρέπει να διεξαχθεί στη βάση πραγματικών γεγονότων και όχι στη βάση ψευδών απεικονίσεων και συκοφαντικών ψεμάτων», ανέφερε.

protothema.gr