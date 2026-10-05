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Η νέα αμιγώς ηλεκτρική Mercedes-Benz GLC κατέκτησε τον τίτλο «German Premium Car of the Year 2027», πετυχαίνοντας μια σημαντική διάκριση πριν ακόμη ξεκινήσει ουσιαστικά τη νέα της πορεία στην ευρωπαϊκή αγορά. Το βραβείο απονεμήθηκε από την κριτική επιτροπή του German Car of the Year, η οποία αποτελείται από Γερμανούς δημοσιογράφους αυτοκινήτου και διεθνείς κριτές. Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Mercedes-Benz, καθώς η GLC αποτελεί εδώ και χρόνια την πιο δημοφιλή σειρά μοντέλων της παγκοσμίως. Στη νέα ηλεκτρική της εκδοχή επιχειρεί να μεταφέρει τα χαρακτηριστικά που την καθιέρωσαν στην αγορά σε μια νέα εποχή, συνδυάζοντας άνεση, πρακτικότητα, ψηφιακή τεχνολογία και ηλεκτρική κίνηση.

Η νέα GLC έχει εξελιχθεί με ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινή χρήση και στα μεγάλα ταξίδια. Προαιρετικά μπορεί να εξοπλιστεί με έξυπνη αερανάρτηση AIRMATIC και σύστημα διεύθυνσης πίσω άξονα με γωνία έως 4,5 μοίρες, στοιχεία που βελτιώνουν τόσο την άνεση όσο και την ευελιξία. Παράλληλα, διαθέτει εμπρός χώρο αποσκευών 128 λίτρων, ενώ η δυνατότητα ρυμούλκησης φτάνει τους 2,4 τόνους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στο ψηφιακό περιβάλλον. Η προαιρετική MBUX Hyperscreen έχει διάσταση 99,3 εκατοστών και αποτελεί τη μεγαλύτερη οθόνη που έχει τοποθετήσει μέχρι σήμερα η Mercedes-Benz. Βασίζεται στο Mercedes-Benz Operating System, το MB.OS, το οποίο ενοποιεί infotainment, λειτουργίες άνεσης, φόρτιση και συστήματα υποβοήθησης, ενώ επιτρέπει τακτικές αναβαθμίσεις λογισμικού over-the-air.

Στον τομέα της ασφάλειας, τα συστήματα συγκεντρώνονται κάτω από την ονομασία MB.DRIVE. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται λειτουργίες όπως DISTRONIC Distance Assist και Parking Assist, ενώ τα προαιρετικά πακέτα επεκτείνουν τις δυνατότητες για μερικώς αυτοματοποιημένη οδήγηση (SAE Level 2) και πανοραμική απεικόνιση 360 μοιρών κατά τη στάθμευση.

Για την ανάδειξη των νικητών του German Car of the Year, τα σημαντικότερα νέα μοντέλα της ευρωπαϊκής αγοράς δοκιμάζονται και αξιολογούνται τόσο απέναντι στους άμεσους ανταγωνιστές της κατηγορίας τους όσο και σε μια ευρύτερη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών. Η κατάκτηση του τίτλου «German Premium Car of the Year 2027» έρχεται σε μια συμβολική χρονιά για τη Mercedes-Benz, η οποία γιορτάζει 140 χρόνια από την εφεύρεση του αυτοκινήτου, συνδέοντας πλέον αυτή τη μακρά ιστορία με τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.