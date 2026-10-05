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«Δεν υπάρχουν όρια» στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξή του στο αμερικανικό Breitbart News, η οποία δημοσιεύθηκε την Κυριακή και αναδημοσιεύθηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Μιλώντας στο Breitbart News στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος διαθέτει ένα «μοναδικό πλεονέκτημα» στις παγκόσμιες υποθέσεις, διότι, παρότι είναι τολμηρός, όλοι γνωρίζουν τη θέση τους απέναντί του, κάτι που τον βοηθά να διαπραγματεύεται καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον.

Εξήγησε επίσης πώς η Κύπρος ολοκλήρωσε την εκ περιτροπής προεδρία της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης νωρίτερα φέτος και πώς προσπάθησε να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το σημαντικότερο επίτευγμα της προεδρίας μας ήταν να φέρουμε την περιοχή πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. «Χρειάστηκε πολύς χρόνος και προσπάθεια για να κατανοήσουν οι συνάδελφοί μου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τη σημασία της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήσαμε επίσης μια άτυπη συνάντηση στην Κύπρο με τα 27 κράτη μέλη, τους ηγέτες των 27 κρατών μελών και τους προέδρους των θεσμικών οργάνων μαζί με ηγέτες της περιοχής. Το δεύτερο σημείο είναι η σημασία που αποδίδουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, στο θέμα της άμυνας. Διαθέτουμε, μέσω του μηχανισμού SAFE, 150 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Το τρίτο σημείο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εμάς, σε ορισμένα ζητήματα, είναι ότι μπορεί να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν έχουμε σε καμία περίπτωση την πολυτέλεια να υπάρξει διατλαντική ρήξη», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε στο Breitbart News ότι το «μεγάλο εμπόδιο» στην πορεία προς μια λύση είναι η αδιαλλαξία του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι όλα τα άλλα κράτη της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Λιβάνου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ινδίας, καθώς και των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων, συνεργάζονται, εκτός από την Τουρκία.

Αναφερόμενος στον διορισμό του νέου Πρέσβη των ΗΠΑ στην Κύπρο, Τζον Μπρέσλοου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο σημαντικότερος εταίρος της Κύπρου στον τομέα του εμπορίου, της άμυνας και της ασφάλειας σε όλους τους τομείς, προσθέτοντας ότι η Κύπρος συνεργάζεται πολύ στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αναβάθμιση των στρατιωτικών της υποδομών.

Πρόσθεσε ότι, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που εργάζεται για την οικοδόμηση στενότερων σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει δει ποτέ την Κύπρο τόσο κοντά στην Αμερική όσο είναι σήμερα.

«Σήμερα, είμαι ευτυχής για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο στενότερος σύμμαχός μας στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και των πληροφοριών. Εργαζόμαστε πολύ σκληρά. Υπάρχουν αμερικανικές επενδύσεις στην Κύπρο στον τομέα του εμπορίου. Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και, όπως σας είπα και πριν, είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψαν στην περιοχή, ειδικά με την παρούσα Κυβέρνηση, η οποία κατανοεί πλήρως τη σημασία της Μέσης Ανατολής, της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε», τόνισε.

Επιπλέον, σημείωσε ότι ο λόγος για τον οποίο η Κύπρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, αποτελούν φυσικούς συμμάχους, είναι τα βαθιά κοινά συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ενέργειας, με τις Chevron και ExxonMobil, δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας της Αμερικής, να δραστηριοποιούνται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, επιδιώκοντας να συμβάλουν στην παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο.

Ερωτηθείς σχετικά με αυτόν τον τομέα ανάπτυξης μεταξύ των δύο χωρών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανατρέπουν τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο ως εναλλακτική λύση είναι ακόμη πιο σημαντικές για την Ευρώπη και τον κόσμο. Ανέφερε επίσης ότι αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις στον τομέα της ενέργειας στις αρχές Οκτωβρίου στην Κύπρο, οι οποίες θα εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η ικανότητα της Κύπρου να συμβάλει στην ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης και η προσπάθειά της να δημιουργήσει περισσότερες δυτικές πηγές ενέργειας είναι εξαιρετικά σημαντικές, όπως αποδεικνύεται από τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος έδειξε ότι η εξάρτηση από κακόβουλους παράγοντες στον τομέα της ενέργειας αποτελεί δρόμο προς την καταστροφή για τη Δύση.

Ένας άλλος σημαντικός τομέας συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Κύπρου, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφορά την προστασία των χριστιανικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ότι οι χριστιανικές μειονότητες σε πολλές αραβικές χώρες της Μέσης Ανατολής είναι ζωτικής σημασίας για τη «σταθερότητα» και ότι συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Πρόεδρο Τραμπ σε αυτό το μέτωπο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι οι «συγκλίσεις» μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κύπρου όσον αφορά πολιτιστικά ζητήματα, όπως η προστασία των χριστιανών, αλλά και το εμπόριο και την ενέργεια, καθώς και άλλα οικονομικά θέματα και, κυρίως, την άμυνα και την ασφάλεια, είναι «ατελείωτες». Επιπλέον, αναφέρθηκε στις ελπίδες για πρόοδο όσον αφορά την ιδέα του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC), προσθέτοντας ότι συναντήθηκε προσωπικά με τον Πρόεδρο Τραμπ στην Αίγυπτο, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα που διοργάνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος πέρυσι, και ότι ελπίζει να επισκεφθεί σύντομα τον Λευκό Οίκο.

Μία από τις σημαντικές εξελίξεις στις αμυντικές σχέσεις ΗΠΑ-Κύπρου είναι η πρόσφατη άρση του εμπάργκο όπλων, και πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να πωλούν όπλα στην Κύπρο, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η άρση του εμπάργκο όπλων δεν θα απαιτεί ετήσιες εγκρίσεις, αλλά θα μπορεί να ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια, ενώ πρόσθεσε ότι οι επενδύσεις αμερικανικών επιχειρήσεων στην Κύπρο, πέραν του αμυντικού τομέα, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

«Ένας άλλος τομέας που είναι πολύ σημαντικός είναι ότι έχουμε αμερικανικές επενδύσεις στην Κύπρο, πιθανώς για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό», σημείωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κλείνοντας, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές εταιρείες, επενδύοντας στην Κύπρο, δεν επενδύουν μόνο σε μια χώρα με σχεδόν 1 εκατομμύριο κατοίκους, αλλά «επενδύουν στην Ευρώπη, σε μια αγορά 450 εκατομμυρίων ανθρώπων, και ταυτόχρονα έχουν πρόσβαση, χρησιμοποιώντας την Κύπρο ως πύλη, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή».

ΚΥΠΕ