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Τη στενή σχέση του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Recep Tayyip Erdogan) υπογράμμισε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), δηλώνοντας την Παρασκευή ότι «πάντα θα τον κάνει χαρούμενο», όταν ρωτήθηκε για την καθυστέρηση στην άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τουρκίας στο πλαίσιο του νόμου CAATSA.

«Πάντα θα συνομιλώ με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Είναι φίλος μου, όπως γνωρίζετε. Και πάντα θα τον ικανοποιώ», είπε ο Τραμπ, όταν ερωτήθηκε από δημοσιογράφο στο South Lawn του Λευκού Οίκου, για το τι καθυστερεί την άρση των κυρώσεων.

Πηγή: skai.gr