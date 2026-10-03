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Με τον καλύτερο τρόπο μπήκε ο Οκτώβριος στην επαρχία Πάφου όσον αφορά στο υδατικό. Οι τρεις πρώτες μέρες του μήνα φέρνουν βροχές με τη σέσουλα, δημιουργώντας ευφορία σε πολίτες και φορείς για την βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου, μετά την πολύ δύσκολη χρονιά που προηγήθηκε αναφορικά με την επάρκεια του νερού.

Ειδικά το ξημέρωμα του Σαββάτου είναι εντυπωσιακό σε όλη την επαρχία όσον αφορά στη βροχόπτωση. Από τις πρώτες ώρες μετά τα μεσάνυχτα οι βροχές είναι πολύ έντονες σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ συνεχίζουν να πέφτουν με αδιάκοπο ρυθμό ακόμη και σε πιο χαμηλή ένταση.

Ο Οκτώβριος αποδεικνύεται ήδη από τις πρώτες του μέρες ως πολύ καλός μήνας για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου στρώματος, για το ξεδίψασμα της γης, για το πότισμα των καλλιεργειών χωρίς το άγχος των ποσοτήτων νερού που θα διατεθούν για άρδευση και προφανώς και για την βελτίωση των ποσοστών πληρότητας των φραγμάτων.