Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη στη διάρκεια της νύχτας, με τα εντονότερα φαινόμενα και τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στο ανατολικό τμήμα του νησιού.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και ιδιαίτερα στα Φέρμα και τον Μακρύ Γιαλό, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε σειρά περιστατικών, προχωρώντας συνολικά στον απεγκλωβισμό 23 ανθρώπων από κατοικίες και οχήματα.

‼️🚨‼️Κακοκαιρία 🌧️ – Κρήτη: Νύχτα αγωνίας για τα έντονα φαινόμενα –



🆘Μήνυμα 112: «Περιορίστε τις μετακινήσεις» έως το απόγευμα του Σαββάτου – Στο επίκεντρο ⚠️Ανώγεια, ⚠️Ζωνιανά και ⚠️Οροπέδιο ⚠️Λασιθίου.



Έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις από το 112 και απαγορεύσεις κυκλοφορίας… pic.twitter.com/9GUlBcuBZK — Ε🇬🇷Λ🇬🇷Λ🇬🇷Α🇬🇷Σ (@GRHellasGR) October 2, 2026

Παράλληλα, οι υπηρεσίες δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων, καθώς ο μεγάλος όγκος βροχής προκάλεσε πλημμύρες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.

Προβλήματα και στα Φλαμουριανά

Έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν και στα Φλαμουριανά του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Τα νερά παρέσυραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, τα οποία κατέληξαν στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία και δημιουργώντας προβλήματα στην πρόσβαση σε ορισμένα σημεία.

Συνεργεία βρίσκονται στην περιοχή και επιχειρούν για τον καθαρισμό των δρόμων και την απομάκρυνση των υλικών, προκειμένου να αποκατασταθεί σταδιακά η κυκλοφορία.

Βελτιωμένη η κατάσταση στα Ζωνιανά

Καλύτερη παρουσιάζεται πλέον η εικόνα στα Ζωνιανά και γενικότερα στον ορεινό Μυλοπόταμο, όπου είχαν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία το προηγούμενο διήμερο.

Παρά την υποχώρηση των φαινομένων, οι αρμόδιες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά και δεν αποκλείονται νέα προβλήματα εφόσον συνεχιστούν οι έντονες βροχοπτώσεις.

protothema.gr