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Συνελήφθη χθες βράδυ στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και τέθηκε υπό κράτηση, 44χρονος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με πέντε διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών.

Ο 44χρονος, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, εντοπίστηκε σε χώρα της Ευρώπης και χθες παραδόθηκε στις Κυπριακές Αρχές.

Εναντίον του διερευνώνται πέντε υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν μεταξύ των ετών 2010-2013.

Ο 44χρονος αναμένεται σήμερα το πρωί να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης του.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.