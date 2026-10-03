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Δεν είναι επειδή κάποιοι μας σέρνουν πρόωρα σε μακρά και ανώφελη προεκλογική περίοδο, αλλά γιατί υπάρχουν διάφορα αφηγήματα στο Κυπριακό, που παραπέμπουν σε αυτομαζοχισμό. Και δεν είναι η απόσταση του χρόνου που επιβάλλουν σε κάποιους να… αλληθωρίζουν.

Ξεχνούν, όχι το ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ, αλλά την πραγματικότητα. Την Τουρκία, που είναι η κατοχή δύναμη. Και θυμούνται «δικές μας ευθύνες». Γιατί δεν λύνουμε (εμείς) το Κυπριακό. Δηλαδή; Να αποχωρήσει η Εθνική Φρουρά; Να σταματήσει ο… εποικισμός; Να μην κατέχουμε εδάφη; Επειδή πέρασαν 52 χρόνια από την εισβολή μπορούν να υποστηρίζουν ό,τι τους κατέβει; Ακούγονται διάφορα, που ψάχνει κανείς να εντοπίσει τη σκοπιμότητα πίσω από μια δήλωση. Εκεί και όπου υπάρχει.

Η τοποθέτηση του Προέδρου της Άμεσης Προσαρμογής, Φειδία Παναγιώτου, εντός και εκτός του Εθνικού Συμβουλίου, ακούστηκε ως αντίλαλος του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου. Κι αυτό, γιατί επανέλαβε αυτά που συχνά- πυκνά αναφέρει ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ για το Κυπριακό. Ο ηγέτης της Άμεσης Προσαρμογής, ανέφερε ότι «φαίνεται πως θα είναι ίσως ο μόνος Πρόεδρος ( ο Νίκος Χριστοδουλίδης) που να μην κατάφερε να φέρει το Κυπριακό σε διαπραγματεύσεις». Και κατέληξε λέγοντας ότι «οι πολιτικές μας (;) δεν δουλεύουν όπως φαίνεται».

Αν και δεν θα πρέπει να αναλύονται τοποθετήσεις, που ακούγονται ως αντίλαλοι, μπορούμε να το γενικεύσουμε. Και να το γενικεύσουμε καθώς καλλιεργείται εδώ και δεκαετίες ένα αφήγημα που στοχεύει την ελληνική πλευρά. Ότι, δηλαδή, την ευθύνη για την μη πρόοδο, τη μη λύση, έχει η Λευκωσία και όχι η κατοχική δύναμη. Πρόκειται για ένα σύνδρομο που έχει και πολιτική διάσταση. Υπό την έννοια ότι το Κυπριακό χρησιμοποιείται και ως εσωτερικό εργαλείο πολιτικής. Υπάρχει στο εσωτερικό, σε κόμματα και κοινωνία, ένα μικρό πολιτικό ρεύμα, που θεωρεί πώς πρέπει να γίνουν αποδεκτοί όροι, οι οποίοι τίθενται από την αντίπερα όχθη, καθώς δεν υπάρχει «άλλη επιλογή».

Είναι η ίδια σχολή σκέψης, που κάποτε υμνούσε τον ισλαμοφασίστα Ερντογάν και ήθελαν μερικοί από αυτούς, να ενταχθούν και στην αυλή του, ενώ σήμερα θεωρούν τον εγκάθετο του, Τουφάν Έρχιουρμαν, ως ηγέτη της λύσης. Τι δεν βλέπουν; Τι δεν καταλαβαίνουν;

Στη Νέα Υόρκη, ο Τουφάν Έρχιουρμαν αρνήθηκε την πραγματοποίηση κοινής συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Το πρότεινε ο τελευταίος αλλά κατηγορείται από την κατοχική πλευρά και τους οπαδούς της όποιας λύσης ότι δεν… θέλει λύση. Ακούστηκε, επίσης, ότι κακώς το πρότεινε καθώς έφερε σε δύσκολη θέση τον κ. Τουφάν! Υπενθυμίζεται ότι αρχικά ο Έρχιουρμαν απέφυγε να πει ότι ήταν πρόταση Χριστοδουλίδη η συνάντηση. Όταν τούτο το ανέφερε η Ολγκίν, έσπευσε να υποδείξει ότι «δεν ήταν κατάλληλη η στιγμή». Πότε θα είναι «κατάλληλη η στιγμή»; Όταν θα το αποφασίσει η Άγκυρα. Μπορεί κανείς να αντιληφθεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κατοχικός ηγέτης και τις εξαρτήσεις που έχει από την Άγκυρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα στηρίζεται σε βάρος της δικής μας πλευράς.

Οι εκφραστές της άποψης, η οποία υποστηρίζει ότι δεν φταίνε οι Τούρκοι αλλά οι Ελληνοκύπριοι, έχουν ως αφετηρία μια ιδεολογική προσέγγιση στο Κυπριακό, που όχι σκοπίμως, εκφράζει, στο τέλος, τον τουρκικό εθνικισμό. Αυτό αφορά όσους προσεγγίζουν το θέμα πολιτικά και εντοπίζονται, ειρήσθω εν παρόδω, σε διάφορά κόμματα. Υπάρχουν κι άλλοι που δεν ξεκινούν από πολιτική αφετηρία Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται ανάλυση ειδικού.

ΥΓ.: Για τα εσωκομματικά στον Δημοκρατικό Συναγερμό επειδή όλα περιστρέφονται γύρω από την καρέκλα, πρέπει να αναφερθεί πώς η εκλογή δις της κ. Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής έγινε διά του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου.