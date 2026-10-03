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Μυστική σύσκεψη στο Καμπ Ντέιβιντ πραγματοποίησαν ανώτατοι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης αρμόδιοι για θέματα εθνικής ασφάλειας, με αντικείμενο τα επόμενα βήματα των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν και απέναντι στους Χούθι στην Υεμένη, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios.

Σύμφωνα με τον Axios, της σύσκεψης προέδρευσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ενώ πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν ανακοίνωσε αυτή την ασυνήθιστη συνάντηση.

Η προηγούμενη φορά που πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη σύσκεψη ήταν τον Ιούνιο του 2025, λίγες ημέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, σημείωσε ο ιστότοπος.

Μεταξύ των αξιωματούχων που συμμετείχαν στη σύσκεψη ήταν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, ο επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Νταν Κέιν.

🇺🇸 🇮🇷 🇾🇪 BREAKING:



Axios reports that President Trump and senior security officials convened for an unannounced and highly unusual meeting at Camp David on Friday to deliberate on the conflict in Iran and the situation in Yemen. JD Vance chaired the gathering, joining Secretary… pic.twitter.com/76EqkqnR8j October 3, 2026

🇺🇸🇾🇪 The last time this happened, a war started days later: Trump's top security team met in secret at Camp David on Iran and Yemen



Three US officials told Axios that JD Vance chaired hours of talks on Friday with Rubio, Hegseth, Witkoff, CIA chief John Ratcliffe and Joint… pic.twitter.com/hrFGuY2X52 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 3, 2026

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, ο Τραμπ εξετάζει να εξαπολύσει μια νέα, μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, ανέφερε ο Axios.

«Τώρα πρέπει να πάρω μια απόφαση: είτε το Ιράν θα υπογράψει τη συμφωνία, είτε δεν θα υπάρχει πια», είπε την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος.

Εξάλλου η Σαουδική Αραβία ζητεί από τον Τραμπ να συμμετάσχει σε μια σχεδιαζόμενη επιχείρηση εναντίον των Χούθι στην Υεμένη. Οι Σαουδάραβες καλούν τις ΗΠΑ να εξαπολύσουν αεροπορικές επιδρομές εναντίον των σιιτών ανταρτών, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος μέχρι στιγμής δεν μοιάζει διατεθειμένος να το πράξει.

Χθες Παρασκευή το απόγευμα δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Τραμπ ποια θα είναι η επόμενη κίνηση της κυβέρνησής του στον πόλεμο με το Ιράν. «Αν σας έλεγα, θα είχατε μια μεγάλη είδηση. Αλλά θα δείτε. Πηγαίνει πολύ καλά. Το Ιράν δεν τα πάει καλά», απάντησε.

protothema.gr