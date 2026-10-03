Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε μια περίοδο κατά την οποία η θετική αναπτυξιακή της πορεία συνυπάρχει με εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις. Η αύξηση των τιμών δεν περιορίζεται στην άνοδο του γενικού δείκτη, αλλά επηρεάζει σταδιακά το διαθέσιμο εισόδημα, το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, την κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Η ουσιαστική διάσταση της σημερινής εικόνας βρίσκεται στη σύνθεση και στη διάρκεια αυτών των πιέσεων. Η πορεία της ενέργειας, η επιμονή των αυξήσεων στις υπηρεσίες και η μετακύλιση του αυξημένου κόστους στις τελικές τιμές θα καθορίσουν κατά πόσο η πρόσφατη επιτάχυνση θα παραμείνει προσωρινή ή θα αποκτήσει μονιμότερα χαρακτηριστικά στην εγχώρια οικονομία.

Η νέα εικόνα των πληθωριστικών πιέσεων

Τα τελευταία στοιχεία αποτυπώνουν σαφή ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων στην Κύπρο. Τον Αύγουστο του 2026, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 5,2%, από 4,4% τον Ιούλιο, ενώ στην ευρωζώνη ανήλθε στο 3,2%. Η Κύπρος κατέγραψε τον τρίτο υψηλότερο ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που καθιστά σημαντικότερη την εξέταση των παραγόντων πίσω από τη σημερινή επιτάχυνση.

Η σύνθεση του δείκτη αποτυπώνει ευρύτερες πιέσεις. Η ενέργεια κατέγραψε ετήσια αύξηση 15,0%, ενώ οι υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 7,4%. Παράλληλα, οι μεταφορές παρουσίασαν αύξηση 9,8% και οι υπηρεσίες εστίασης και διαμονής 13,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Πρόκειται, επομένως, για πιέσεις που δεν περιορίζονται σε μία κατηγορία, αλλά διαχέονται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Το κρίσιμο στοιχείο για την επόμενη περίοδο είναι κατά πόσο η σημερινή επιτάχυνση θα υποχωρήσει μαζί με τις εξωτερικές πιέσεις ή εάν μέρος του αυξημένου κόστους θα συνεχίσει να μεταφέρεται στις εγχώριες τιμές. Όσο περισσότερο οι πιέσεις αυτές επεκτείνονται στην οικονομία, τόσο πιο σύνθετη γίνεται η επιστροφή του πληθωρισμού σε χαμηλότερα επίπεδα.

Όταν οι πιέσεις αποκτούν μεγαλύτερη διάρκεια

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η εξέλιξη των τιμών στις υπηρεσίες, οι οποίες τον Αύγουστο κατέγραψαν ετήσια αύξηση 7,4% και έχουν το μεγαλύτερο βάρος μεταξύ των βασικών οικονομικών κατηγοριών του εναρμονισμένου δείκτη. Η εικόνα αυτή συνδέεται με τις ισχυρές συνθήκες ζήτησης στην κυπριακή οικονομία και τη δραστηριότητα του τουριστικού τομέα. Παράλληλα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος μεταφέρεται σταδιακά στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και των μεταφορών και, ευρύτερα, στο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι η δυνατότητα αυτών των πιέσεων να αποκτήσουν μεγαλύτερη διάρκεια. Σε αντίθεση με κατηγορίες που παρουσιάζουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις, οι τιμές των υπηρεσιών επηρεάζονται περισσότερο από το κόστος λειτουργίας και τις συνθήκες της εγχώριας οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι υπηρεσίες εστίασης και διαμονής κατέγραψαν αύξηση 13,3% σε ετήσια βάση, ενώ μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου αυξήθηκαν κατά 2,7%.

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι μόνο η αποκλιμάκωση των εξωτερικών πιέσεων, αλλά κατά πόσο το αυξημένο κόστος έχει ήδη ενσωματωθεί σε ευρύτερο φάσμα τιμών, δημιουργώντας μεγαλύτερη επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων ακόμη και όταν οι αρχικοί παράγοντες αρχίσουν να υποχωρούν.

Η πίεση περνά στην πραγματική οικονομία

Η σημασία της σημερινής πληθωριστικής εικόνας δεν περιορίζεται στους επιμέρους δείκτες. Όταν οι ανατιμήσεις επεκτείνονται στην ενέργεια, στις μεταφορές και στις υπηρεσίες, η επίδρασή τους μεταφέρεται στο διαθέσιμο εισόδημα, στην κατανάλωση και στο κόστος λειτουργίας της οικονομίας. Για τα νοικοκυριά, η αύξηση του κόστους σε βασικές και δύσκολα αναβαλλόμενες δαπάνες περιορίζει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και, κατ’ επέκταση, το περιθώριο για άλλες μορφές κατανάλωσης.

Για τις επιχειρήσεις, η αύξηση κατά 15,0% στην ενέργεια και κατά 9,8% στις μεταφορές σε ετήσια βάση αποκτά ευρύτερη σημασία, καθώς πρόκειται για κόστη που επηρεάζουν πολλαπλά στάδια της οικονομικής δραστηριότητας. Η δυνατότητα απορρόφησής τους δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις. Όταν τα περιθώρια στενεύουν, μέρος της επιβάρυνσης μπορεί να μετακυλιστεί στις τελικές τιμές, ενισχύοντας τη διάχυση των πληθωριστικών πιέσεων.

Σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, η επίδραση επεκτείνεται στις επενδυτικές αποφάσεις. Η αβεβαιότητα γύρω από το μελλοντικό κόστος λειτουργίας δυσκολεύει τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και μπορεί να περιορίσει πόρους που διαφορετικά θα κατευθύνονταν σε παραγωγικές επενδύσεις, τεχνολογία και επέκταση δραστηριοτήτων.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο ο πληθωρισμός παύει να αποτελεί μόνο ζήτημα τιμών και μετατρέπεται σε ζήτημα αναπτυξιακής δυναμικής.

Η πρόκληση για την επόμενη περίοδο

Η διαχείριση των πληθωριστικών πιέσεων γίνεται πιο απαιτητική όταν η οικονομία καλείται ταυτόχρονα να διατηρήσει την αναπτυξιακή της δυναμική. Για την Κύπρο, ως μικρή και ανοικτή οικονομία με σημαντική έκθεση στις μεταβολές του ενεργειακού κόστους και στις διεθνείς αγορές, η δυνατότητα περιορισμού των εξωτερικών ανατιμήσεων είναι περιορισμένη. Μεγαλύτερη σημασία αποκτά, επομένως, η ικανότητα της οικονομίας να απορροφά τέτοιους κραδασμούς χωρίς να οδηγούν σε μόνιμα υψηλότερο εγχώριο κόστος.

Η πρόκληση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή. Η ανεργία διαμορφώθηκε στο 3,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενισχύοντας την εικόνα ανθεκτικότητας της οικονομικής δραστηριότητας. Η διατήρηση αυτής της δυναμικής, όμως, προϋποθέτει ότι οι πιέσεις στο κόστος δεν θα περιορίσουν σταδιακά την κατανάλωση, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η αντιμετώπιση του πληθωρισμού δεν μπορεί να εξαντλείται σε βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις. Η ενίσχυση της παραγωγικότητας, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η μείωση των διαρθρωτικών επιβαρύνσεων στο κόστος λειτουργίας αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να υποχωρήσει ο πληθωρισμός, αλλά η αποκλιμάκωσή του να συνοδευτεί από μια οικονομία που διατηρεί την αναπτυξιακή και επενδυτική της δυναμική.

Πέρα από τον δείκτη

Η πορεία του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την εξέλιξη του ενεργειακού κόστους και των εξωτερικών πιέσεων, αλλά και από τον βαθμό στον οποίο οι αυξήσεις έχουν ήδη ενσωματωθεί στις εγχώριες τιμές. Η αποκλιμάκωση του γενικού δείκτη, όταν αυτή καταγραφεί, δεν θα σημαίνει απαραίτητα ότι οι επιπτώσεις του αυξημένου κόστους έχουν ταυτόχρονα απορροφηθεί από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Για την Κύπρο, το ουσιαστικό ζητούμενο βρίσκεται ακριβώς εκεί: στη δυνατότητα να διατηρήσει την αναπτυξιακή της δυναμική, περιορίζοντας παράλληλα τις πιέσεις που διαβρώνουν την αγοραστική δύναμη, αυξάνουν το επιχειρηματικό κόστος και επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις.

Η πραγματική επίδραση του πληθωρισμού, τελικά, δεν αποτυπώνεται μόνο στο ύψος ενός δείκτη. Αποτυπώνεται στις επιλογές των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και, σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, στην ίδια την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας.