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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε συνοικία της Πόλης της Γάζας, όπου μεταξύ άλλων επλήγη πολυκατοικία, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους του παλαιστινιακού θύλακα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025, ύστερα από μεσολάβηση των ΗΠΑ, οι διαπραγματευτές δεν έχουν συμφωνήσει στους όρους για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Το Ισραήλ, το οποίο υποστηρίζει ότι η Χαμάς επανεξοπλίζεται και εξαπολύει επιθέσεις παραβιάζοντας την εκεχειρία, έχει εντείνει τα πλήγματα με στόχο την οργάνωση τις τελευταίες εβδομάδες.

Από την πλευρά της, η Χαμάς αρνείται ότι επιχειρεί να εξαπολύσει επιθέσεις ή να ανασυγκροτήσει το οπλοστάσιό της και κατηγορεί το Ισραήλ για υπονόμευση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, περισσότεροι από 1.400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη κατάπαυση πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στο ίδιο διάστημα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναφέρει έξι απώλειες στη Γάζα: πέντε στρατιωτικών και ενός συμβασιούχου του υπουργείου Άμυνας.

ΑΠΕ – ΜΠΕ