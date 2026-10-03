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ΟΙ εορτασμοί για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, την 1η Οκτωβρίου, είχαν πανηγυρικό χαρακτήρα. Στη δε καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση, με άρτια ομολογουμένως οργάνωση, παρουσιάσθηκαν νέα οπλικά συστήματα. Αναδείχθηκε με σαφή τρόπο η αποτρεπτική δυνατότητα της Εθνικής Φρουράς, της χώρας.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ στην παρέλαση σύγχρονων πυραυλικών, αντιαεροπορικών και μη επανδρωμένων συστημάτων, ανέδειξε προδήλως τη σημαντική, ποιοτική και ποσοτική, αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και δεν είναι στόχος ο πόλεμος, οι πολεμικές συγκρούσεις. Αλλά είμαστε κράτος με κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη και προφανώς τούτο δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Βρισκόμαστε απέναντι από μια χώρα, η οποία από το 1974 κατέχει εδάφη μας, έχει εδραιώσει με τις πολιτικές της την παράνομη παρουσία της στη μισή μας πατρίδα και βρίσκεται μονίμως σε επιθετική διάταξη.

ΜΠΡΟΣΤΑ σε αυτό δεν μπορούμε να σφυρίζουμε αδιάφορα. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε με φόβο και να υποχωρούμε συνεχώς. Το καλύτερο… δώρο στην κατοχική Τουρκία είναι να στείλουμε το μήνυμα πώς είμαστε έτοιμοι να παραδοθούμε. Ότι δεν έχουμε σχέδιο. Δεν θωρακιζόμαστε αμυντικά.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να αναβαθμίζεται και να εκσυγχρονίζεται συνεχώς η άμυνα της χώρας. Και η παρέλαση για την ανεξαρτησία, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, αυτό έδειξε. Ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει πλάνο και σχεδιασμό για την άμυνα της. Και ο αποτρεπτικός χαρακτήρας και ο σχεδιασμός της ενίσχυσης στέλνει μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Είναι την άμυνα μας ενισχύουμε κι αυτό είναι ξεκάθαρο. Και θα την ενισχύουμε και αναβαθμίζουμε όσο η Τουρκία κατέχει εδάφη μας. Αυτό επιβάλλεται να γίνεται με σχεδιασμό και μεθοδευμένα.

ΤΗΝ ίδια ώρα, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια μουρμουρητά, από λίγους ευτυχώς, για την παρουσία στην παρέλαση ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών. Αλλά και την παρουσία μαχητικών στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, όπως και ελληνικών φρεγατών στη θαλάσσια περιοχή μας. Υπενθυμίζεται ότι η άφιξη και παρουσία τους αποφασίσθηκε μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν και τα όσα διαδραματίσθηκαν με το drone, που έπεσε στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου.

ΠΕΡΑΝ των πιο πάνω, δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί αντιδρούν κάποιοι για το γεγονός ότι θωρακίζεται η άμυνα μας και διά των συνεργασιών και συμμαχιών. Μήπως δεν βλέπουν την κατοχή;

ΤΗΝ ίδια ώρα, πρέπει να επισημανθεί πως η παρουσία ξένων αγημάτων στην προχθεσινή παρέλαση στέλνει μηνύματα ως προς τις συνεργασίες, που ενισχύουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι Τούρκοι τα έχουν πάρει τα μηνύματα και έδειξαν τούτο με την αντίδρασή τους.