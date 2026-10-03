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Το Limassol Art Walks επιστρέφει για 5η χρονιά, από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου, μετατρέποντας για ένα τριήμερο το ιστορικό κέντρο της Λεμεσού σε ένα δίκτυο εκθεσιακών και καλλιτεχνικών χώρων.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 19 χώροι, γκαλερί, πολιτιστικοί οργανισμοί και ανεξάρτητες καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες, παρουσιάζοντας εκθέσεις, performances και έργα που δημιουργήθηκαν ειδικά για συγκεκριμένους χώρους και σημεία της πόλης.

Το Art Walks δεν προτείνει μία ενιαία διαδρομή. Το κοινό μπορεί να διαμορφώσει τη δική του περιήγηση ανάμεσα στους συμμετέχοντες χώρους, γνωρίζοντας διαφορετικές καλλιτεχνικές πρακτικές και προσεγγίσεις και ταυτόχρονα περιπλανώμενο στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού.

Το πρόγραμμα κινείται γύρω από θεματικές που αφορούν τον τόπο και τη μνήμη, την επικράτεια και την οικολογία, την ταυτότητα και τη μεταμόρφωση, αλλά και τις σχέσεις του ανθρώπου με τον ανθρώπινο και τον πέραν του ανθρώπινου κόσμο.

Στους συμμετέχοντες χώρους περιλαμβάνονται οι Alley, Art Seen by Maria Stathi, Center of Performing Art MITOS at Xydadiko, CITRONNE Gallery | Athens – Poros Island, dzamaria x Lapis Lazuli, Eins Gallery, Fragment, JOEY RAMONE, Limassol Municipal Arts Centre – Αποθήκες Παπαδάκη, Megadence x Upper Tapper, MeMeraki Artist Residency, morfi gallery, NeMe Arts Centre, Oasi space for visual experimentations, Pauline Project, Pylon Art & Culture, Sic. Contemporary Culture, The Edit Gallery, The Gallery 45 και VELYCHKO GALLERY.

Παράλληλα με τις εκθέσεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει performances και άλλες δράσεις.

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9μ.μ., το πρόγραμμα ανοίγει με Opening Party στο Tapper Bar με τον DJ Patsas.

Το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 4-6μ.μ., στο The Gallery 45 παρουσιάζεται η διαδραστική performance «Opening the Book».

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7μ.μ., στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη, το Sic. Contemporary Culture παρουσιάζει την performance «On Anything But You (2011)».

Το Limassol Art Walks ιδρύθηκε από τους Αλέξανδρο Διογένους, Χριστόδουλο Παναγιώτου και Τάσο Στυλιανού, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων και φορέων του πολιτιστικού οικοσυστήματος της Λεμεσού. Τη διαχείριση και τον συντονισμό έχει ο Λεξ Γρηγορίου.

Πού και πότε