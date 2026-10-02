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Στα βαθιά βρίσκεται η ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού για τον φόνο του 45χρονου Γιάννη Αργυρού, τα ξημερώματα της 4ης Μαΐου 2025, μέσα στο γκαράζ της πολυκατοικίας όπου διέμενε, δεχόμενος συνολικά 19 μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του. Για την υπόθεση κατηγορείται 52χρονος, ο οποίος αρνείται την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης.

Η ακρόαση βρίσκεται στο στάδιο παρουσίασης της μαρτυρίας από την πλευρά της Κατηγορούσας Αρχής, η οποία εκπροσωπείται από τον Ανώτερο Δικηγόρο της Δημοκρατίας, Ανδρέα Αριστείδη. Η παρουσίαση της υπόθεσης από την Κατηγορούσα Αρχή βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της, καθώς μέσα στις επόμενες δικάσιμους αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας η 47χρονη πρώην συγκατηγορούμενη και σύντροφος του 52χρονου.

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία (2/10) κατέθεσαν δύο μάρτυρες, ενώ έγινε παραδεκτή και μαρτυρία του διαχειριστή της πολυκατοικίας όπου διέμενε το θύμα μαζί με τη μητέρα του. Στο εδώλιο του μάρτυρα βρέθηκαν ο εργαζόμενος σε καφενείο που ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο του κατηγορουμένου και η προϊστάμενη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κύπρου, δρ. Αγγελική Παπέττα.

Ενδιαφέρον είχε η κατάθεση του εργαζομένου στο καφενείο, ο οποίος περιέγραψε τη συμπεριφορά του κατηγορουμένου όταν έφτασε στο υποστατικό. «Ήταν πολύ ιδρωμένος και πηγαινοερχόταν μέσα και έξω από το καφενείο, πολύ ανήσυχος. Εγώ τον ρώτησα τι συμβαίνει και μου ανέφερε, “Την τιμή μου και την αξιοπρέπειά μου δεν την πουλώ σε κανέναν και πρόσεχε την κόρη μου”».

Όπως είπε ο μάρτυρας, ο κατηγορούμενος συνέχιζε να μιλά εντός του καφενείου για τιμές και, σε κάποια στιγμή, είπε: «Είτε έξω, είτε μέσα είναι φυλακή για μένα, είναι το ίδιο».

Ακολούθως, όπως ανέφερε, άκουσε μέσα στο καφενείο ότι κάποιον είχαν μαχαιρώσει κάτω από μια πολυκατοικία. Όπως ανέφερε ο μάρτυρας, από τα λεγόμενα του κατηγορουμένου υπολόγισε ότι μπορεί να είχε σχέση με το περιστατικό.

«Έλα γρήγορα τζιαι εσκοτώσαν τον γιο μου»

Η μαρτυρία του δεύτερου μάρτυρα, προέδρου της διαχειριστικής επιτροπής της πολυκατοικίας όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 45χρονος, κατατέθηκε ως παραδεκτή. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, γύρω στις 9:15 το πρωί της 4ης Μαΐου 2025, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, άκουσε δυνατές φωνές και στριγκλιές από γυναίκα, καθώς και επίμονο κτύπημα του κουδουνιού του διαμερίσματός του.

«Άνοιξα την πόρτα και ήταν η μητέρα του Γιάννη και μου είπε: “Έλα γρήγορα τζιαι εσκοτώσαν τον γιο μου”», ανέφερε. Στη συνέχεια της κατάθεσής του, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο εντόπισε το θύμα, ενώ ανέφερε ότι ήταν ο ίδιος που κάλεσε την Κεντρική Αστυνομία Λεμεσού.

Η προϊστάμενη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κύπρου, δρ. Αγγελική Παπέττα, αναφέρθηκε στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Όπως είπε, το θύμα έφερε πολλαπλά θλαστικά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο. Συνολικά, όπως σημείωσε, έφερε 19 τραύματα, εκ των οποίων κάποια έπληξαν ζωτικά όργανα.

Η δρ. Παπέττα ανέφερε, επίσης, ότι διαπιστώθηκαν δύο διαμπερή τραύματα, ενώ εξήγησε ότι αιτία θανάτου του 45χρονου ήταν το αιμορραγικό σοκ, συνεπεία πολλαπλών ρήξεων αγγείων και ζωτικών οργάνων. Ερωτηθείσα από την Κατηγορούσα Αρχή, κατά πόσον εξέτασε τον κατηγορούμενο, απάντησε αρνητικά, αναφέροντας ότι μετά την αυτοψία κλήθηκε από την Αστυνομία να εξετάσει δύο πρόσωπα, εκ των οποίων το ένα ήταν γυναίκα.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε να δώσει τη συγκατάθεσή του για να εξεταστεί ιατροδικαστικά.

Με την ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας, απομένουν δύο μάρτυρες κατηγορίας. Πρόκειται για τον ανακριτή της υπόθεσης και την 47χρονη πρώην συγκατηγορούμενη και σύντροφος του 52χρονου.

Όπως έγραψε σε προηγούμενο ρεπορτάζ το philenews, η 47χρονη ανέφερε στις καταθέσεις της ότι ο 52χρονος της είπε δύο φορές πως σκότωσε τον Αργυρού και της υπέδειξε το μαχαίρι. Όπως κατέθεσε, τον βρήκε έξω από το γκαράζ με τα ρούχα του γεμάτα αίματα, αφού προηγουμένως της είχε ζητήσει να επιστρέψει για να τον παραλάβει. Η ίδια είχε πει ότι ο 52χρονος τη ζήλευε σε υπερβολικό βαθμό.