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Στο πλαίσιο έργων αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή παροχής νερού στην περιοχή Αριέλ, την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με τον ΕΟΑ Λεμεσού.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΟΑ Λεμεσού, η διακοπή της υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί από τις 07:00 μέχρι τις 14:30 και θα επηρεάσει τις οδούς Διγενή Ακρίτα, Καλλιμάχου, Ανακρέοντος, Αρχιλόχου, Ανδρέα Καρκαβίτσα, Βακχυλίδου, Γ. Ζαλοκώστα, Γλαύκου Αλιθέρση, Βαλτετσίου (μέρος), Στυλιανού Λένα, Μιχαήλ Γιωργαλλά, Σωτήρη Τσαγγάρη και Αγίας Ζώνης (ανατολικό πεζοδρόμιο).

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον ΕΟΑ Λεμεσού, μέσω της ιστοσελίδας του ή στο τηλέφωνο 25271000.

ΚΥΠΕ