Διακοπή της παροχής νερού σε όλα τα υποστατικά εκατέρωθεν του δρόμου Λάρνακας–Δεκέλειας ανακοίνωσε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διακοπή θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα και θα επηρεάσει την περιοχή από τον κόμβο του Πυροσβεστικού Σταθμού Βορόκληνη μέχρι το ύψος της παραλίας του KOT.

Η διακοπή θα διαρκέσει από τις 08:00 έως τις 15:00.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση του παραλιακού δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας (Φάση Γ΄)», του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Οι καταναλωτές προτρέπονται «να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους από τα αποθέματα που διαθέτουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών τους».

ΚΥΠΕ