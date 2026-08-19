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Το βράδυ της 24ης Μαΐου 2026, κάθε γνήσιος Εδεκίτης βίωσε έναν μικρό εσωτερικό θάνατο, όταν το κόμμα μας δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την είσοδό του στη Βουλή. Το αποτέλεσμα αυτό όφειλε να αποτελέσει αφορμή για αυτοκριτική, ενότητα και ανασύνταξη. Με λύπη μου, όμως, διαπιστώνω ότι αντί να επικεντρωθούμε στις ενέργειες που απαιτούνται για την επιβίωση και την ανάκαμψη της ΕΔΕΚ, παρακολουθούμε συναγωνιστές να κατηγορούν και να στοχοποιούν άλλους συναγωνιστές, τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και κατ’ ιδίαν.

Η στάση αυτή είναι καταστροφική και απαράδεκτη. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, προέχει να εργαστούμε συλλογικά, με νηφαλιότητα και υπευθυνότητα, ώστε το κόμμα μας να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Δυστυχώς και εγώ στο παρελθόν είχα γίνει αποδέκτης αβάσιμων ισχυρισμών που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Οι ισχυρισμοί αυτοί είχαν δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις. Αισθάνομαι την υποχρέωση να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, παρουσιάζοντας τεκμηριωμένα στοιχεία.

Την 1η Οκτωβρίου 2015, ύστερα από πρόταση του τότε Προέδρου του κόμματος, συναγωνιστή Μαρίνου Σιζόπουλου, ανέλαβα την προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ, αφού προηγουμένως αρκετοί συναγωνιστές είχαν αρνηθεί να αναλάβουν τη συγκεκριμένη ευθύνη. Στην πρώτη Οικονομική Επιτροπή συμμετείχαν επίσης οι συναγωνιστές Αντώνης Αντώνη και Λούης Κάππας, στους οποίους οφείλω δημόσια να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την έντιμη, ακούραστη και αφιλοκερδή προσφορά τους προς το κόμμα.

Η μεγαλύτερη πρόκληση που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν η πλήρης έλλειψη ταμειακής ρευστότητας. Το κόμμα αδυνατούσε να εξοφλήσει ακόμη και τις πιο βασικές οικονομικές του υποχρεώσεις. Δεν μπορούσε να εκδώσει επιταγές ούτε να πληρώσει προμηθευτές, συνεργάτες και λειτουργικά έξοδα.

Εκείνες τις εξαιρετικά δύσκολες ημέρες, κάποιοι συναγωνιστές έβαλαν το χέρι στην τσέπη χωρίς δεύτερη σκέψη, προκειμένου να διασφαλίσουν την επιβίωση του κόμματος. Δεν θα αναφερθώ στην προσφορά άλλων, καθώς θεωρώ ότι αυτό δεν μου ανήκει. Θα περιοριστώ αποκλειστικά στη δική μου προσφορά.

Τον Οκτώβριο του 2015, συμμετείχα στην κάλυψη εξόδων ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας, συνδρομών εφημερίδων, αμοιβών δύο δικηγόρων, καθώς και άλλων άμεσων λειτουργικών αναγκών του κόμματος. Η προσωπική μου οικονομική συνεισφορά ανήλθε στις €5.750, τις οποίες κατέβαλα σε μετρητά.

Τον Νοέμβριο του 2015, η κατάσταση παρέμενε εξίσου δραματική. Εκδόθηκαν επιταγές για την κάλυψη επειγουσών υποχρεώσεων από τον τραπεζικό λογαριασμό 357011017466, ο οποίος είχε πιστωτικό όριο €200.000 και παρουσίαζε υπόλοιπο -€200.002,56, δηλαδή είχε ήδη υπερβεί το εγκεκριμένο όριο (Έντυπο 1).

Για να μπορέσουν να τιμηθούν οι επιταγές αυτές, κατέθεσα προσωπικά €500 στον ίδιο λογαριασμό και στις 24 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποίησα τραπεζικό έμβασμα ύψους €16.000. Από το Έντυπο 1 προκύπτει ξεκάθαρα ότι, εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο έμβασμα, όλες οι επιταγές θα επιστρέφονταν απλήρωτες, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα το κόμμα.

Την ίδια ημέρα, ο τότε Πρόεδρος του κόμματος μού ανέφερε ότι δεν ήταν ορθό να συνεχίσω να καταβάλλω προσωπικά χρήματα χωρίς να υπάρχει σχετική καταγραφή και εισηγήθηκε όπως το ποσό καταχωρηθεί ως δάνειο προς το κόμμα. Έτσι, υπεγράφη άτοκο δάνειο ύψους €16.500, με ημερομηνία αποπληρωμής την 31η Ιανουαρίου 2016 (Έντυπο 2). Το ποσό αυτό ουδέποτε μου επιστράφηκε.

Επιπρόσθετα, προσωπικά κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν και για την κάλυψη αναγκών των εκλογικών εκστρατειών του 2019 και του 2021, στις οποίες η προσωπική μου συνεισφορά ανήλθε στις €12.700. Συνολικά, έχω διαθέσει προς το κόμμα το ποσό των €34.950, το οποίο μέχρι σήμερα δεν μου έχει επιστραφεί ούτε κατά ένα ευρώ.

Όταν, σε μεταγενέστερο στάδιο, επιδίωξα να ανακτήσω μέρος των χρημάτων αυτών, ακολούθησα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ενημερώθηκαν τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός λογιστής του κόμματος και εκδόθηκαν επιταγές, οι οποίες έφεραν τις νόμιμες υπογραφές του εσωτερικού λογιστή και εμού. Η έκδοση επιταγών αποτελεί αναμφισβήτητα τον πλέον διαφανή και ελέγξιμο τρόπο πραγματοποίησης οποιασδήποτε πληρωμής.

Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα σε συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου, οι συγκεκριμένες επιταγές παραδόθηκαν από πρώην βουλευτή του κόμματος σε πρώην μέλος του Πολιτικού Γραφείου. Στη συνέχεια, η εν λόγω μέλος του Πολιτικού Γραφείου, τις παρέδωσε στην εφημερίδα «Πολίτης», η οποία προχώρησε στη δημοσιοποίησή τους επί τέσσερις συνεχόμενες Κυριακές.

Άμεσα έδωσα οδηγίες στους νομικούς μου συμβούλους να κινηθούν δικαστικά κατά της εφημερίδας. Το αρμόδιο δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε επαρκής βάση για ποινική διαδικασία εις βάρος της εφημερίδας «Πολίτης», γεγονός που με οδήγησε να δώσω οδηγίες για την άμεση καταχώριση ιδιωτικής ποινικής υπόθεσης.

Λίγο αργότερα, έλαβα με ιδιαίτερη έκπληξη επιστολή από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, με την οποία ενημερωνόμουν ότι η υπόθεση ανεστάλη, χωρίς να παρατεθεί ουσιαστική αιτιολόγηση (Έντυπο 3), με αποτέλεσμα η εφημερίδα να μην αντιμετωπίσει καμία συνέπεια. Ωστόσο, η αστική αγωγή που έχω καταχωρήσει εναντίον της εφημερίδας «Πολίτης» παραμένει σε εξέλιξη ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Με λύπη μου διαπιστώνω ότι ορισμένοι συναγωνιστές εξακολουθούν να διαμορφώνουν άποψη και να καταλήγουν σε συμπεράσματα χωρίς να γνωρίζουν τα πραγματικά γεγονότα και χωρίς να εξετάζουν τα αντικειμενικά στοιχεία.

Η τελευταία ημέρα κατά την οποία είχα την ευθύνη των οικονομικών του κόμματος ήταν η 31η Μαΐου 2021, αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές.

Την ημέρα εκείνη, το κόμμα ήταν πλήρως τακτοποιημένο ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις και διέθετε συνολική ταμειακή ρευστότητα ύψους €193.944,49, κατανεμημένη ως εξής:

Τράπεζα Κύπρου – Λογαριασμός 357011017466: €120.259,99

Τράπεζα Κύπρου – Λογαριασμός 357011082225: €1.864,92

Ελληνική Τράπεζα – Λογαριασμός 1390174585201: €71.819,58

Ακολούθως, το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή διόρισε τρεις λειτουργούς, οι οποίοι για διάστημα περίπου τριών μηνών διενήργησαν εξαντλητικό έλεγχο των οικονομικών του κόμματος για την περίοδο 2016–2021. Τα αποτελέσματα του ελέγχου, τα οποία δημοσιεύθηκαν στις 27 Μαΐου 2025 στην ιστοσελίδα του Γενικού Ελεγκτή, επιβεβαιώνουν ότι κατά την πενταετία αυτή το κόμμα παρουσίασε συνολικό πλεόνασμα €2.447.582, δηλαδή μέσο ετήσιο πλεόνασμα €489.516. Πρόκειται για την καλύτερη οικονομική επίδοση μεταξύ όλων των πολιτικών κομμάτων της Κύπρου, ανεξαρτήτως μεγέθους. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του κόμματος, ενώ όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών φυλάσσονται στο λογιστήριο της ΕΔΕΚ. Οι ίδιοι λογαριασμοί έχουν κατατεθεί τόσο στο Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή όσο και στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι ο συγκεκριμένος έλεγχος πραγματοποιήθηκε μετά τη δημόσια συζήτηση που προκλήθηκε από τα δημοσιεύματα της εφημερίδας «Πολίτης». Τα οικονομικά του κόμματος εξετάστηκαν εξονυχιστικά, χωρίς να μείνει κανένα στοιχείο ανεξέλεγκτο.

Δεν πρέπει επίσης να λησμονούμε ότι κατά την ίδια περίοδο και τα εκλογικά αποτελέσματα του κόμματος ήταν ιδιαίτερα θετικά:

2016: 6,18%

2019: 10,58%

2021: 6,72%

Μάλιστα, στις βουλευτικές εκλογές του 2021, η ΕΔΕΚ ήταν το μοναδικό παραδοσιακό κόμμα που κατέγραψε εκλογική άνοδο.

Ουδέποτε επιδίωξα να προβάλω την προσωπική μου προσφορά προς το κόμμα. Αναγκάζομαι, όμως, να το πράξω σήμερα, επειδή η ανθρωποφαγία, η παραπληροφόρηση και η λάσπη έχουν οδηγήσει την ΕΔΕΚ σε μια βαθιά κρίση. Τα συντρίμμια είναι δύσκολο να περισυλλεγούν και ακόμη δυσκολότερο να συγκολληθούν.

Η μεγαλύτερη τιμή που έλαβα ποτέ από την ΕΔΕΚ προήλθε από τον αείμνηστο Βάσσο Λυσσαρίδη. Πέρα από την αναγνώριση της οικονομικής μας διαχείρισης, μας περιέβαλε με απόλυτη εμπιστοσύνη, παραχωρώντας λευκό πληρεξούσιο για τη μεταφορά προσωπικών του περιουσιακών στοιχείων στο κόμμα. Η απόφαση αυτή δημιούργησε μόνιμα έσοδα για την ΕΔΕΚ και συνέβαλε ουσιαστικά στη διασφάλιση της οικονομικής της βιωσιμότητας.

Συναγωνίστριες και Συναγωνιστές, εάν πραγματικά αγαπούμε το κόμμα μας, οφείλουμε να αφήσουμε πίσω τις προσωπικές αντιπαραθέσεις, τις ατεκμηρίωτες κατηγορίες και τις εσωτερικές συγκρούσεις. Η ΕΔΕΚ δεν θα αναγεννηθεί μέσα από τη διχόνοια, αλλά μέσα από την ενότητα, τη συλλογική προσπάθεια, την υπευθυνότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Το μέλλον του κόμματός μας βρίσκεται στα δικά μας χέρια. Ας σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων.

Γιώργος Κουττούκης

Μέλος κεντρικής επιτροπής