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Κοινή άσκηση ναυτικής συνεργασίας (PASSEX) πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου η Διοίκηση Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς και το Πολεμικό Ναυτικό της Ιταλίας, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λεμεσού.

Την άσκηση παρακολούθησε εν πλω ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Νεόφυτος Παχουλίδης.

Στην PASSEX συμμετείχαν το ΠΑΘ «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» της Εθνικής Φρουράς και η ιταλική φρεγάτα «CARABINIERE», μαζί με το οργανικό της ελικόπτερο τύπου EH-101.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης διεξήχθησαν γυμνάσια επικοινωνιών, καθώς και διαδικασίες αναγνώρισης και ελέγχου της ταυτότητας ύποπτου πλοίου.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε γυμνάσιο συναινετικής νηοψίας, στο πλαίσιο του οποίου έγιναν αμοιβαίες επιβιβάσεις αγημάτων στα δύο πλοία και εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου.

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