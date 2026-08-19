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Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι δυνάμεις του άνοιξαν πυρ εναντίον του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η πεντάχρονη Παλαιστίνια Χιντ Ρατζάμπ και η οικογένειά της στη Γάζα τον Ιανουάριο του 2024, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη ποινικής έρευνας για το περιστατικό.

Σύμφωνα με το CNN, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) διέταξαν έρευνα από το Τμήμα Ποινικών Ερευνών της Στρατιωτικής Αστυνομίας, μετά την εξέταση των μέχρι τώρα ευρημάτων.

The Israeli military acknowledged firing on a car carrying 5-year-old Hind Rajab in Gaza after earlier denials as it opens a criminal probe into the January 2024 killing. https://t.co/447KgMpwoI pic.twitter.com/YxLo7b45eQ August 19, 2026

Σε ανακοίνωσή τους, οι IDF ανέφεραν ότι η απόφαση ελήφθη «μετά από εξέταση των ευρημάτων» και λόγω «φερόμενων ελλείψεων στον συντονισμό της κίνησης του ασθενοφόρου της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου».

Η Χιντ ήταν ένα από τα επτά μέλη της οικογένειας που βρίσκονταν μέσα σε όχημα το οποίο δέχθηκε πυρά στην πόλη της Γάζας, ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις μάχες.

Το κορίτσι επέζησε αρχικά της επίθεσης, κατά την οποία σκοτώθηκαν συγγενείς της, και κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο ζητώντας βοήθεια.

Οι συνομιλίες με τους διασώστες διήρκεσαν για ώρες, μέχρι που η επικοινωνία διακόπηκε εν μέσω νέων πυροβολισμών.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Χιντ βρέθηκε νεκρή μέσα στο όχημα μαζί με μέλη της οικογένειάς της. Νεκροί εντοπίστηκαν επίσης δύο διασώστες της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, οι οποίοι είχαν σταλεί με ασθενοφόρο για να τη βοηθήσουν.

Ανατροπή σε σχέση με την αρχική θέση των IDF

Η νέα τοποθέτηση αποτελεί σημαντική αλλαγή σε σχέση με την αρχική εκδοχή του ισραηλινού στρατού. Οι IDF είχαν προηγουμένως υποστηρίξει ότι η πρώτη έρευνά τους έδειχνε πως δεν υπήρχαν ισραηλινές δυνάμεις στην περιοχή κατά τον χρόνο του περιστατικού.

Ο θάνατος της Χιντ προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και αιτήματα για ανεξάρτητη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σκοτώθηκαν η ίδια, συγγενείς της και οι δύο διασώστες.

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ είχαν αναφέρει ότι ο θάνατος της πεντάχρονης, της οικογένειάς της και των διασωστών θα μπορούσε να συνιστά έγκλημα πολέμου.

Είχαν επίσης επικαλεστεί ανάλυση του σημείου του περιστατικού, υποστηρίζοντας ότι το οικογενειακό όχημα βρισκόταν εντός του οπτικού πεδίου ισραηλινού άρματος μάχης.

Οι ηχογραφημένες εκκλήσεις της Χιντ προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης απέκτησαν διεθνή δημοσιότητα και αποτέλεσαν αργότερα βασικό στοιχείο της ταινίας «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ».

cnn.gr