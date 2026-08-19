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Σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 53 εκατομμυρίων δολαρίων προχώρησε το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, βάζοντας τέλος στη σειρά αγωγών που είχαν καταθέσει οικογένειες δωρητών σώματος όπως αναφέρει το BBC. Οι συγγενείς των νεκρών κατηγορούσαν την Ιατρική Σχολή του ιδρύματος (HMS) για βαρύτατη αμέλεια και κακοδιαχείριση των σορών των αγαπημένων τους προσώπων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν αποκαλύφθηκε η δράση του 58χρονου πρώην διευθυντή του νεκροτομείου, Σέντρικ Λοντζ (Cedric Lodge). Ο Λοντζ εκμεταλλεύτηκε τη θέση του στο «Πρόγραμμα Ανατομικών Δωρεών» και, την περίοδο 2018–2021, διαμέλιζε πτώματα που προορίζονταν για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, διοχετεύοντας τα μέλη τους προς πώληση μέσω διαδικτύου στη μαύρη αγορά. Στο παράνομο αυτό κύκλωμα, που έστελνε ανθρώπινα λείψανα σε αγοραστές στην Πενσυλβάνια και τη Μασαχουσέτη, εμπλεκόταν και η σύζυγός του, μαζί με ακόμα έξι άτομα εκτός πανεπιστημίου.

Ο Λοντζ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης οκτώ ετών, η σύζυγός του σε έναν χρόνο και μία ημέρα, ενώ το 2025 ομολόγησαν την ενοχή τους και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. Παράλληλα, αν και οι αστικές αγωγές των οικογενειών κατά του ιδρύματος είχαν αρχικά απορριφθεί, το Ανώτατο Δικαστήριο της Μασαχουσέτης τις επανάφερε, κρίνοντας ότι το πανεπιστήμιο παρέβλεπε τις παραβάσεις του Λοντζ για χρόνια.

Βάσει της συμφωνίας που κατατέθηκε στο δικαστήριο της Βοστόνης και όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, το Χάρβαρντ θα δημιουργήσει ειδικά ταμεία αποζημίωσης εκατομμυρίων δολαρίων για τους συγγενείς των θυμάτων. Σε κοινή επιστολή τους, ο κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Τζορτζ Ντέιλι, και ο κοσμήτορας ιατρικής εκπαίδευσης, Μπέρναρντ Τσανγκ, χαρακτήρισαν τις πράξεις του Λοντζ «ηθικά αποτρόπαιες και ασύμβατες με τα πρότυπα του ιδρύματος».

Για να τιμήσει τη μνήμη των δωρητών, η σχολή ανακοίνωσε επίσης τη θέσπιση ετήσιας υποτροφίας για φοιτητές ιατρικής από το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028, τονίζοντας πως, παρά την ολοκλήρωση της δικαστικής οδού, η διαδικασία επούλωσης για τις οικογένειες και την ακαδημαϊκή κοινότητα παραμένει μακρά.

protothema.gr