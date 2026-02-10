Από κατηγορουμένη θα βρεθεί μάρτυρας κατηγορίας εναντίον του πρώην συντρόφου της και κατηγορουμένου για τον φόνο του 45χρονου Γιάννη Αργυρού, ο οποίος δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 4ης Μαΐου 2025, μέσα στο γκαράζ της πολυκατοικίας όπου διέμενε, δεχόμενος 19 μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του. Ο λόγος για την 47χρονη Ελληνοκύπρια, η οποία άλλαξε στάση και παραδέχθηκε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Κατά τη σημερινή διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αριστείδης, ανέφερε ότι η κατηγορουμένη παραδέχθηκε τις κατηγορίες της κατοχής, χρήσης και προμήθειας κοκαΐνης. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την κατηγορία της συνέργειας μετά τη διάπραξη του φόνου την οποία δεν παραδέχθηκε, μελετώντας όπως είπε, προσεκτικά το μαρτυρικό υλικό, η ολοκλήρωση του οποίου έλαβε χώρα μετά την καταχώρηση της υπόθεσης, κατέληξε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί.

Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχει το Σύνταγμα στον Γενικό Εισαγγελέα και βάσει των οδηγιών που πήρε ο κ. Αριστείδης, ζήτησε την αναστολή της συγκεκριμένης κατηγορίας. Επίσης, επεσήμανε ότι πρόθεση του Γενικού Εισαγγελέα είναι να καλέσει ως μάρτυρα κατηγορίας την 47χρονη κατά την ακρόαση της υπόθεσης σε βάρος του 52χρονου κατηγορουμένου.

Μετά την παραπάνω εξέλιξη, το Δικαστήριο διέκοψε τη δίωξη της κατηγορουμένης για την κατηγορία της συνέργειας και όρισε νέα ημερομηνία για γεγονότα και αγορεύσεις για μετριασμό της ποινής της.

Ο 52χρονος οδηγήθηκε στις Κεντρικές Φυλακές ως υπόδικος, ενώ η 47χρονη παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Υπενθυμίζεται ότι ο 52χρονος, φερόμενος ως δράστης, αντιμετωπίζει το σοβαρότερο αδίκημα του Ποινικού Κώδικα, αυτό του φόνου εκ προμελέτης.

Μπορεί ο 52χρονος να μην παραδέχεται τίποτα σε σχέση με τον φόνο του φίλου του, ωστόσο, όπως έγραψε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ το philenews, η 47χρονη στις καταθέσεις της ανέφερε ότι ο 52χρονος της είπε δύο φορές πως σκότωσε το θύμα, ενώ της υπέδειξε το μαχαίρι. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η 47χρονη, σε κάποια στιγμή αποχώρησε από το γκαράζ, όπου βρισκόταν μαζί με τον 52χρονο και το θύμα, προκειμένου να φέρει ναρκωτικά. Λίγο αργότερα, ο 52χρονος την κάλεσε στο τηλέφωνο, ζητώντας της να επιστρέψει για να τον παραλάβει. Τον βρήκε έξω από το γκαράζ με τα ρούχα του γεμάτα αίματα και, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, της αποκάλυψε ότι σκότωσε τον Αργυρού. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι ο σύντροφός της ζήλευε σε υπερβολικό βαθμό.