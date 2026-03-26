Ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΕΠΗΕ) επαναβεβαιώνει τη θέση του για τη σημασία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, η οποία αποτελεί το πιο αποδοτικό και διαφανές μοντέλο αγοράς, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με δύο κορυφαίους ευρωπαϊκούς οργανισμούς του τομέα της ενέργειας, τον Europex και την Eurelectric, το συγκεκριμένο μοντέλο διασφαλίζει την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων και την αποτελεσματική διαμόρφωση προσιτών τιμών.

Ο Europex, σε πρόσφατη ανακοίνωση, τονίζει ότι η οριακή τιμολόγηση – η οποία αποτελεί τη βάση της ανταγωνιστικής αγοράς – είναι το πιο αποδοτικό θεμέλιο για τη λειτουργία των αγορών ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση των λειτουργικών εξόδων και ενισχύοντας τη διαφάνεια.

Η Eurelectric, από την πλευρά της, υπογραμμίζει την ανάγκη για κανονιστική σταθερότητα και επενδυτική προβλεψιμότητα, καθώς η ενίσχυση της καθαρής ενέργειας είναι η βασική λύση για τη μείωση του κόστους και την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Ο ΣΕΠΗΕ επισημαίνει ότι οι συνεχείς αλλαγές στον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρισμού ενδέχεται να αυξήσουν την αβεβαιότητα, να καθυστερήσουν επενδύσεις και να επιβαρύνουν τελικά το κόστος για τους καταναλωτές. Στην κατεύθυνση αυτή, η διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικής αγοράς παραμένει θεμελιώδης για τη βιωσιμότητα του ενεργειακού συστήματος και την επίτευξη της πράσινης μετάβασης.