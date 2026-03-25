«Σοβαρά περιστατικά επιθετικής και βίαιης συμπεριφοράς που καταγράφηκαν πρόσφατα σε Γυμνάσια και Λύκεια της Λεμεσού και της Λάρνακας, όπου εκπαιδευτικοί έγιναν στόχος λεκτικών επιθέσεων, απειλών, απόπειρας άσκησης σωματικής βίας και πρόκλησης ζημιών στην περιουσία τους από γονείς και μαθητές εντός του σχολικού χώρου» κατάγγειλε με ανακοίνωσή της, προχθές Δευτέρα, 23 τρέχοντος, η οργάνωση των εκπαιδευτικών ΟΕΛΜΕΚ. Η ανακοίνωση αναφέρεται ενδεικτικά σε πρόσφατο περιστατικό στη Λεμεσό όπου «γονέας εισήλθε στο σχολείο και προέβη σε ύβρεις, σοβαρές απειλές και απόπειρα σωματικής επίθεσης κατά εκπαιδευτικού, ενώ παρόμοια ανησυχητικά περιστατικά καταγράφηκαν και σε άλλες σχολικές μονάδες των δύο πόλεων». Η οργάνωση «απαιτεί την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων από το υπουργείο Παιδείας και την Αστυνομία και την ουσιαστική ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας στα σχολεία».

Ζητούν αγανακτισμένοι συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας οι οργανωμένοι εκπαιδευτικοί και καταλαβαίνω την αγανάκτηση τους. Όμως …ούτε αυτή τη φορά θα αποδώσουν οποιαδήποτε μέτρα, όπως δεν απέδωσαν εδώ και είκοσι χρόνια, για τον απλούστατο λόγο ότι …πρόβλημα δεν υπάρχει!

Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα σου πει ο παπάς του μαθητή που μπήκε στο σχολείο σαν μαινόμενος ταύρος να λιντσάρει τον καθηγητή του …μωρού του. Θα σε κοιτάξει έκπληκτος αν τον ρωτήσεις ποιο είναι το πρόβλημα του και θα σου πει ότι αυτός δεν έχει κανένα πρόβλημα, ούτε το μωρό έχει κανένα πρόβλημα, το πρόβλημα το έχουν οι άλλοι! Το ίδιο θα σου πουν οι 15χρονοι και 16χρονοι που μέρα μπαίνει μέρα βγαίνει, τα κάνουν γης μαδιάμ μέσα στις τάξεις και στις αυλές των σχολείων τους. Ότι αυτοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα, το πρόβλημα το έχουν άλλοι συμμαθητές και συμμαθήτριες τους, το έχουν οι καθηγητές και οι καθηγήτριες τους, οι διευθυντές και οι διευθύντριες τους και, βέβαια, οι …καθαρίστριες του σχολείου γιατί …παραπονιούνται μαζεύοντας κάθε μέρα τα σκουπίδια τους.

Και, βέβαια, αυτό που λέω προκύπτει μέσα από την εμπειρία της δουλειάς. Σε μια περίπτωση, είχα πάει να κάνω ρεπορτάζ την επομένη της σύγκρουσης μεταξύ μαθητών σε λύκειο, που επεκτάθηκε έξω από το σχολείο και εξελίχθηκε σε άγριο πετροπόλεμο εναντίον αστυνομικών. Συνάντησα μερικούς από τους νεαρούς και τους ρώτησα, ποιο είναι το πρόβλημα; Ένας από αυτούς γύρισε και με κοίταξε με έκπληξη. «Σου φατσάραμε να έχουμε κανένα πρόβλημα; Οι άλλοι έχουν το πρόβλημα, όχι εμείς», μου είπε.

Καταλάβατε αγαπητοί αναγνώστες; Οι άλλοι έχουν το πρόβλημα, όχι εμείς! Και είναι ακριβώς γι’ αυτό που δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε αυτό τον τόπο! Όλα τα προβλήματά μας είναι λυμένα, γιατί στο κάτω κάτω …δεν φατσάρουμε να έχουμε κανένα πρόβλημα!