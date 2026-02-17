Ποινή με αναστολή επέβαλε σήμερα (17/2) το μεσημέρι το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού στην 47χρονη κατηγορούμενη σε σχέση με τον φόνο του 45χρονου Γιάννη Αργυρού, ο οποίος δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 4ης Μαΐου 2025 μέσα στο γκαράζ της πολυκατοικίας όπου διέμενε, δεχόμενος 19 μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του. Δράστης, ο 52χρονος κατηγορούμενος και πρώην σύντροφος της 47χρονης.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού επέβαλε συντρέχουσες ποινές, με τη μεγαλύτερη να ανέρχεται στους τέσσερις μήνες φυλάκισης για την κατηγορία της παράνομης χρήσης ενός γραμμαρίου κοκαΐνης. Ασκώντας τη διακριτική του ευχέρεια, το Κακουργιοδικείο ανέστειλε τις ποινές για περίοδο τριών ετών από σήμερα.

Η κατηγορούμενη αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας εναντίον του πρώην συντρόφου της, ο οποίος κατηγορείται για φόνο εκ προμελέτης.

Σημειώνεται ότι κατά την προηγούμενη δικάσιμο η 47χρονη παραδέχθηκε τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής κοκαΐνης και της παράνομης χρήσης κοκαΐνης, ενώ η κατηγορία της συνέργειας μετά τη διάπραξη κακουργήματος ανεστάλη με οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα.

Παρότι ο 52χρονος δεν παραδέχεται καμία εμπλοκή στον φόνο του φίλου του, όπως είχε γράψει σε προηγούμενο ρεπορτάζ το philenews, η 47χρονη στις καταθέσεις της ανέφερε ότι ο 52χρονος τής είπε δύο φορές πως σκότωσε το θύμα και της υπέδειξε το μαχαίρι.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, σε κάποια στιγμή αποχώρησε από το γκαράζ, όπου βρισκόταν μαζί με τον 52χρονο και το θύμα, προκειμένου να προμηθευτεί ναρκωτικά. Λίγο αργότερα, ο 52χρονος την κάλεσε στο τηλέφωνο, ζητώντας της να επιστρέψει για να τον παραλάβει. Τον εντόπισε έξω από το γκαράζ με τα ρούχα του γεμάτα αίματα και, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, της αποκάλυψε ότι σκότωσε τον Αργυρού. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι ο σύντροφός της τον ζήλευε σε υπερβολικό βαθμό.