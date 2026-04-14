Την ερχόμενη Κυριακή, φίλοι και μέλη της ομάδας δρομέων «sea legs run» and «team runnins» θα συγκεντρωθούν για να τιμήσουν τη μνήμη του 27χρονου Νιγηριανού, θύματος της διπλής τραγωδίας στη Γερμασόγεια, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια της πολυκατοικίας όπου διέμενε, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου.

Με ένα συμβολικό τρέξιμο, όσοι τον γνώρισαν, και όχι μόνο θα ενώσουν τις δυνάμεις τους, κρατώντας ζωντανό το χαμόγελο και το φως που σκόρπιζε γύρω του. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία γεμάτη συγκίνηση, που στέλνει παράλληλα μήνυμα αλληλεγγύης και οικονομικής στήριξης προς την οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση των διοργανωτών, «ο Dex ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος θετικότητα. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε την Κύπρο και φερόταν με σεβασμό σε όλους γύρω του. Η ζωή δεν ήταν πάντα εύκολη για εκείνον. Όμως δεν το καταλάβαινε κανείς. Είχε πάντα ένα μεγάλο χαμόγελο. Εκτιμούσε τα απλά πράγματα. Έκανε όλους γύρω του να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι».

«Μετακόμισε στην Κύπρο για να βγάλει τα προς το ζην. Για να στηρίξει τη μητέρα και την οικογένειά του. Κάποιοι άνθρωποι φέρνουν φως όπου κι αν πηγαίνουν. Ο Dex ήταν ένας από αυτούς. Ήταν δίπλα στους φίλους του, στην οικογένειά του, σε αυτή την κοινότητα. Ήταν ένας από εμάς. Πάντα σε κίνηση. Έφυγε πολύ νωρίς. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Στη μνήμη του, τρέχουμε».

Παράλληλα, όπως σημειώνεται στην ανάρτηση, οι διοργανωτές συγκεντρώνουν χρήματα για την οικογένεια του Dex στη Νιγηρία, ώστε να τη στηρίξουν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. «Παρακαλούμε δείτε τον σύνδεσμο στο προφίλ για περισσότερες πληροφορίες. Διοργανώνουμε επίσης έναν αγώνα μνήμης την Κυριακή. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι», καταλήγει η ανάρτηση.