Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση διήρκησε δύο ώρες. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, η προοπτική μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας και το αίτημα της Βηρυτού για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για νέα συνάντηση, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει σύνδεση με τις παράλληλες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν.

Η συνάντηση μεταξύ του πρέσβη του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιεχιέλ Λάιτερ, και της πρέσβειρας του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Νάντα Χαμάντεχ, ολοκληρώθηκε ύστερα από περίπου δύο ώρες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σηματοδοτώντας μία από τις σπάνιες απευθείας επαφές μεταξύ των δύο χωρών σε υψηλό επίπεδο.

Σχέδιο του Ισραήλ για διαίρεση του Λιβάνου σε τρεις ζώνες

Το Ισραήλ, στην ουσία των συζητήσεων, προτείνει σχέδιο διαίρεσης του Λιβάνου σε τρεις ζώνες, με παρατεταμένη παρουσία του στρατού στον νότο, στο πλαίσιο της προσπάθειας ελέγχου της περιοχής και αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με λιβανέζικα μέσα.

Σύμφωνα με το σχέδιο, στην πρώτη ζώνη ο ισραηλινός στρατός θα διατηρήσει τον έλεγχο από τη συνοριακή περιοχή έως τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», σε βάθος περίπου οκτώ χιλιομέτρων από τα σύνορα. Στην περιοχή αυτή προβλέπεται η ανάπτυξη σημαντικών στρατιωτικών δυνάμεων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, με την αιτιολογία της ολοκλήρωσης του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Στη δεύτερη ζώνη, μεταξύ της «κίτρινης γραμμής» και του ποταμού Λιτάνι, ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει επιχειρήσεις που ο Ντέρμερ περιέγραψε ως «εκκαθάριση» της περιοχής από μαχητές και υποδομές της Χεζμπολάχ. Καθώς ο στόχος αυτός θα επιτυγχάνεται σταδιακά, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσύρονται από τις περιοχές όπου ολοκληρώνονται οι επιχειρήσεις, επιτρέποντας στον λιβανικό στρατό να αναπτύσσεται και να αναλαμβάνει την ευθύνη της ασφάλειας.

Η τρίτη ζώνη εκτείνεται βόρεια του ποταμού Λιτάνι. Σύμφωνα με την πρόταση, η πλήρης ευθύνη για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ σε αυτή την περιοχή θα ανατεθεί στον λιβανικό στρατό.

«Βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά της εξίσωσης»

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιεχιέλ Λάιτερ, μίλησε σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με εκπροσώπους του Λιβάνου, εκφράζοντας θετική αποτίμηση για την εξέλιξη των επαφών.

«Ανακαλύψαμε σήμερα ότι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά της εξίσωσης, και αυτό είναι το πιο θετικό αποτέλεσμα που θα μπορούσαμε να έχουμε», ανέφερε σε δήλωσή του.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό διπλωμάτη, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών συζητήθηκε το ζήτημα ενός «σαφώς οριοθετημένου συνόρου» μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, το οποίο αποτελεί βασικό θέμα στις διπλωματικές επαφές των δύο χωρών.

Ο Λάιτερ τόνισε ότι η ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση της χώρας του.

«Καταστήσαμε απολύτως σαφές ότι η ασφάλεια των πολιτών μας δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Αυτό γίνεται κατανοητό από την κυβέρνηση του προέδρου του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν», δήλωσε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την εξέλιξη των συνομιλιών ως θετικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης.

«Αυτή ήταν μια νίκη για τη λογική, για την υπευθυνότητα και για την ειρήνη», σημείωσε.

Με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες επιδιώκουν να προωθήσουν διάλογο ανάμεσα στις δύο πλευρές σε μια περίοδο έντασης στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία για επόμενη συνάντηση μεταξύ των δύο διπλωματών.

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η συνάντηση είχε προγραμματιστεί εδώ και περίπου έναν μήνα, πριν από τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

«Όπως έχει καταστήσει σαφές ο πρόεδρος, δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ των διαπραγματεύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ και των συνομιλιών Ισραήλ – Λιβάνου», ανέφερε ο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Πρέπει να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ»

«Το Ιράν παρέσυρε τον λιβανικό λαό σε έναν πόλεμο και δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως προστάτης του Λιβάνου», πρόσθεσε.

«Η Χεζμπολάχ είναι τρομοκρατική οργάνωση που δεν αξίζει να έχει θέση. Πρέπει να αφοπλιστεί πλήρως και οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν αυτόν τον στόχο. Το Ιράν δεν θα επιτραπεί να υπαγορεύει το μέλλον του Λιβάνου. Οι συνομιλίες αυτές αποτελούν μέρος αυτής της προσπάθειας», συνέχισε.

Παράλληλα, ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι η Ουάσινγκτον ενέκρινε πρόσφατα νέα ανθρωπιστικά προγράμματα ύψους 58,8 εκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο την παροχή σωτήριας βοήθειας σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο αμάχους στον Λίβανο που έχουν εκτοπιστεί λόγω των συνεχιζόμενων ισραηλινών βομβαρδισμών.

Η αμερικανική πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για σταθεροποίηση της κατάστασης στην περιοχή, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης και των επιπτώσεων του πολέμου στον άμαχο πληθυσμό.

Η κοινή δήλωση των ΥΠΕΞ ΗΠΑ, Ισραήλ, Λιβάνου

Αμέσως μετά τη συνάντηση εκδόθηκε η παρακάτω Κοινή Δήλωση:

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ συγκάλεσε τριμερή συνάντηση στις 14 Απριλίου 2026, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, του Συμβούλου Μάικλ Νίντχαμ, του Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στον Λίβανο Ίσα, του Πρέσβη του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Γεχίελ Λάιτερ και της Πρέσβη του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες Νάντα Χαμαντέχ Μοουάντ.

Αυτή η συνάντηση σηματοδότησε την πρώτη σημαντική υψηλού επιπέδου συνάντηση μεταξύ των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου από το 1993. Οι συμμετέχοντες είχαν παραγωγικές συζητήσεις σχετικά με τα βήματα για την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχάρησαν τις δύο χώρες για αυτό το ιστορικό ορόσημο και εξέφρασαν την υποστήριξή τους για περαιτέρω συνομιλίες, καθώς και για τα σχέδια της κυβέρνησης του Λιβάνου να αποκαταστήσει το μονοπώλιο της βίας και να τερματίσει την υπερβολική επιρροή του Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν την ελπίδα ότι οι συνομιλίες μπορούν να ξεπεράσουν το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας του 2024 και να οδηγήσουν σε μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι οποιαδήποτε συμφωνία για την παύση των εχθροπραξιών πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, και όχι μέσω κάποιας ξεχωριστής διαδικασίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογράμμισαν ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν τη δυνατότητα να απελευθερώσουν σημαντική βοήθεια για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάκαμψη του Λιβάνου και να διευρύνουν τις επενδυτικές ευκαιρίες και για τις δύο χώρες.

Το Κράτος του Ισραήλ εξέφρασε την υποστήριξή του για τον αφοπλισμό όλων των μη κρατικών τρομοκρατικών ομάδων και την αποδόμηση όλων των τρομοκρατικών υποδομών στον Λίβανο και εξέφρασε τη δέσμευσή του να συνεργαστεί με την κυβέρνηση του Λιβάνου για την επίτευξη αυτού του στόχου, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια για τον λαό και των δύο χωρών.

Το Ισραήλ εξέφρασε τη δέσμευσή του να συμμετάσχει σε άμεσες διαπραγματεύσεις για την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων και την επίτευξη διαρκούς ειρήνης που θα ενισχύσει την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή.

Το Κράτος του Λιβάνου επιβεβαίωσε την επείγουσα ανάγκη για την πλήρη εφαρμογή της ανακοίνωσης για την παύση των εχθροπραξιών του Νοεμβρίου 2024, υπογραμμίζοντας τις αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και της πλήρους κρατικής κυριαρχίας, ενώ παράλληλα ζήτησε κατάπαυση του πυρός και συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση και την άμβλυνση της σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης που συνεχίζει να βιώνει η χώρα ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Όλες οι πλευρές συμφώνησαν να ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις σε αμοιβαία συμφωνημένο χρόνο και τόπο».

Ρούμπιο: Ιστορική ευκαιρία

Νωρίτερα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, που υποδέχτηκε τους εκπροσώπους των δύο χωρών, έκανε λόγο για μια «ιστορική ευκαιρία» αναφερόμενος στις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον, προσθέτοντας πως κατανοούμε ότι εργαζόμαστε αντιμέτωποι με «δεκαετίες ιστορίας και περιπλοκές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι ένα μόνιμο τέλος στην επιρροή των τελευταίων 20-30 ετών της Χεζμπολάχ σε αυτήν την περιοχή του κόσμου, ενώ τόνισε πως κάθε δύσκολο θέμα δεν θα επιλυθεί τις επόμενες έξι ώρες, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε να προχωράμε μπροστά και να δημιουργήσουμε το πλαίσιο.

Σημειώνεται ότι, ήδη πριν από τη συνάντηση, η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, που δεν συμμετέχει, απέρριψε τη διεξαγωγή αυτών των συνομιλιών.

