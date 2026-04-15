Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν η αύξηση στο κόστος για εισαγωγή ενεργειακών προϊόντων στις χώρες της Ένωσης μοιραστεί ισόποσα στις 44 ημέρες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η αύξηση σε χρήμα ισούται με περίπου 500 εκατ. ευρώ την ημέρα. Σύνολο, 22 δισεκατομμύρια.

Και η κρίση δεν έχει ολοκληρωθεί. Αρχίζουν, λένε, νέες διαπραγματεύσεις σήμερα-αύριο στο Πακιστάν, με τον Τραμπ να υποστηρίζει πως παρακαλούν για μια συμφωνία οι Ιρανοί, οι οποίοι όμως, παρά τα…. παρακάλια, δεν δείχνουν σημάδια ετοιμότητας για άτακτη υποχώρηση.

Και συμφωνία να βρεθεί στο Πακιστάν, η ενεργειακή κρίση και η στενότητα στην προσφορά πετρελαιοειδών δεν θα εξαφανιστούν διά μαγείας. Κυβέρνήσεις, οικονομολόγοι, χρηματιστές και αναλυτές επαναλαμβάνουν ακούραστα πως η ακριβότερη ενέργεια θα είναι μαζί μας και τους επόμενους μήνες. Και το σημερινό πρόσθετο κόστος από τον πόλεμο για την ΕΕ σύντομα θα είναι πολύ μεγαλύτερο από τα 22 δισ. που ανέφερε χθες η φον ντερ Λάιεν. Το επανέλαβε άλλωστε χθες και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ο Απρίλιος θα είναι χειρότερος από τον Μάρτιο.

Τι θα σημαίνει αυτό για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και τις κυβερνητικές πολιτικές που θα εφαρμοστούν για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις είναι κάτι που θα βλέπουμε σταδιακά.

Η πολυσυζητημένη εργαλειοθήκη της ΕΕ για ομαλοποίηση στον τομέα της ενέργειας δεν φαίνεται πως περιλαμβάνει κάτι πέραν των συνηθισμένων «προσωρινών και στοχευμένων μέτρων». Έτσι κι αλλιώς, το όφελος από τα συνήθη μέτρα μερικής φοροαπαλλαγής σπανίως φτάνει ακέραιο στους καταναλωτές. Και δεν αναμένεται ούτε αυτή τη φορά να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στους Ευρωπαίους πολίτες.

Ίσως, μάλιστα, η στήριξη να είναι μεγαλύτερη προς τις επιχειρήσεις, που με τη νέα φάση της ενεργειακής κρίσης βλέπουν να εξανεμίζεται το όποιο όφελος από πρόσφατες αποφάσεις της Κομισιόν για στήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Η φον ντερ Λάιεν είπε χθες πως το περιεχόμενο της εργαλειοθήκης για την ενέργεια θα παρουσιαστεί στους ηγέτες στην άτυπη σύνοδο του Συμβουλίου στις 23 και 24 Απριλίου, στην Κύπρο. Εργαζόμαστε, είπε, για μεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, ώστε να δοθεί προσωρινή στήριξη στις επιχειρήσεις σε τομείς που πλήττονται περισσότερο, με ένα προσωρινό πλαίσιο στήριξης που θα εγκριθεί μέσα στον Απρίλιο. Προφανώς στους τομείς που πλήττονται περισσότερο θα περιληφθεί και ο τουρισμός.

Ίσως αυτή η υπό συζήτηση χαλάρωση κανονισμών ως προς την κρατική ενίσχυση τομέων που πλήττονται από τον περιορισμό της προσφοράς ενέργειας και την αβεβαιότητα να είναι το μέτρο που θα μπορούσε να επιφέρει τις πιο άμεσες θετικές συνέπειες στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Από εκεί και πέρα, η πρόεδρος της ΕΕ επανέλαβε στην ουσία την ευχή τα κράτη-μέλη να βρουν τρόπο να συντονιστούν, ώστε να μην απευθύνονται ξεχωριστά και ταυτόχρονα στις αγορές φυσικού αερίου και να μην ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Η παλιά συζήτηση, δηλαδή, για τις κοινές προσφορές για αγορά φυσικού αερίου. Για το οποίο οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες τώρα, καθώς επείγει η αγορά πολύ μεγάλων ποσοτήτων για να ανέβει η στάθμη των αποθεμάτων, ενόψει του επόμενου χειμώνα. Δεν απέδωσε όμως αυτό το μέτρο τα αναμενόμενα, όποτε εφαρμόστηκε παλαιότερα.

Προφανώς αυτό είχε υπόψη της η φον ντερ Λάιεν όταν δήλωνε χθες πως στα υπό συζήτηση μέτρα αντίδρασης περιλαμβάνεται και η αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου από κράτη μέλη, για αποσυμπίεση των τιμών. Ούτε αυτό το μέτρο προβλέπεται να αλλάξει τα δεδομένα με τρόπο ουσιαστικό. Όπως δεν τα άλλαξαν και τα 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου που αποδέσμευσαν από τα αποθεματικά τους χώρες του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, πριν από ένα μήνα.

Χωρίς τελική, πλήρη και υλοποιήσιμη συμφωνία μεταξύ των εμπόλεμων δυνάμεων, ούτε η προσφορά θα αυξηθεί, ούτε οι τιμές θα αρχίσουν να πέφτουν. Και ο ρόλος της ΕΕ για την εξεύρεση συμφωνίας είναι ασήμαντος.