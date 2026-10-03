Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, με ιστορία που ξεκινά από το 1943, έχει γνωρίσει εντυπωσιακή εξέλιξη και σήμερα αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς μας. Η χρήση της έχει πλέον επεκταθεί ακόμη και σε ζητήματα υγείας, με πολλούς να απευθύνονται σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για ερωτήσεις ιατρικού χαρακτήρα.

Είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο να έρχονται ασθενείς στο ιατρείο και να έχουν στα χέρια τους διάγνωση για το πρόβλημα που έχουν και την θεραπεία και φυσικά ο ιατρός να καλείται να κάνει τον συνταγογράφο. Το ερώτημα είναι τι ρόλο καλείται να παίξει τότε ο ιατρός όταν έχουν διαπιστωθεί πλείστα λάθη σε αυτά που δίνει η Τεχνητή Νοημοσύνη και φυσικά ο ιατρός θα πρέπει να έχει την ετοιμότητα και πειθώ να εξηγήσει στον ασθενή, ότι άλλο είναι να σε εξετάζει ο ιατρός που θα κάνει και ιατρικές πράξεις που δεν μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και μέσω αυτών θα βγάλει την διάγνωση και θεραπεία.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ιατρών για υποβοήθηση του έργου τους. Μπορούν να διαγνώσουν προβλήματα σε μια αξονική ή μαγνητική τομογραφία και να υποβοηθήσουν τον Ακτινοδιαγνώστη στη γνωμάτευση του ή τον Καρδιολόγο σε δύσκολα προβλήματα. Οι σύγχρονοι καρδιογράφοι, που είναι η πρώτη εξέταση που γίνεται σε καρδιολογικό ιατρείο βγάζουν και γνωμάτευση και μπορούν να διαγνώσουν αρρυθμίες ή στεφανιαία επεισόδια.

Σε μια ερώτηση στην Τεχνητή Νοημοσύνη αναφέροντας τα συμπτώματα θα δοθεί απάντηση για πιθανή διάγνωση, εξετάσεις και θεραπεία. Καλείται ο ιατρός να φιλτράρει από αυτά τι πρέπει να κάνει και με το ερώτημα να πλανάται τότε γιατί σπούδασε ο ιατρός. Έχουν βρεθεί σημαντικά λάθη σε διαγνώσεις και προτεινόμενες θεραπείες από την Τεχνητή Νοημοσύνη γιατί σου απαντάει σε αυτά που ρωτάς. Αν δώσει ο ασθενής κάτι λάθος, τότε θα πάρεις λάθος απάντηση και εδώ είναι ο ρόλος του ιατρού που έχει την δυνατότητα με την κλινική εξέταση να δώσει ορθολογικότερες απαντήσεις στον ασθενή.

Δεν πρέπει να παραμελούμε όμως τα οφέλη της, που είναι:

η ταχύτερη και ακριβέστερη διάγνωση

η μείωση του κόστους και περιττών εξετάσεων

η ενίσχυση της πρόληψης.

Από την άλλη τίθενται ηθικά ζητήματα προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση λάθους την ευθύνη την έχει ο ιατρός και η εξάρτηση από την τεχνολογία πιθανώς να αποδυναμώσει την κλινική κρίση.

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι συμπληρωματικός στην Ιατρική και σαφώς βοηθάει στην ταχύτερη διάγνωση και θεραπεία χωρίς όμως να αποδυναμώνεται η κλινική σκέψη. Η πλήρης εξάρτηση μας από μηχανές μόνο κακό κάνει στην ανθρωπότητα με συνέπειες που δεν θέλουμε να σκεφτούμε.

protothema.gr