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«Δεν φοβήθηκα ποτέ με κανονική τράπουλα. Με σημαδεμένες τράπουλες δεν ξαναπαίζω. Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού». Αυτή ήταν η σημερινή τοποθέτηση του Αβέρωφ Νεοφύτου σε σχέση με το ερώτημα που παραμένει για το αν θα κατέλθει υποψήφιος εντός των διαδικασιών του ΔΗΣΥ ή ως ανεξάρτητος στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ο τέως πρόεδρος του κόμματος επανέλαβε την χθεσινή του ατάκα πως δεν κατεβαίνει υποψήφιος… για υποψήφιος, υπογραμμίζοντας ξανά ότι θα μιλήσει για όλα αλλά στην ώρα τους.

«Εγώ αποφασίζω πότε θα μιλώ»

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Από μέρα σε μέρα» στο ΡΙΚ, ο κ. Νεοφύτου έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να σέρνεται «πίσω από άλλους» και θα μιλά όποτε εκείνος το αποφασίσει.

Επισήμανε ότι όταν έρθει η ώρα των επίσημων διαδικασιών, τότε θα μιλήσει και για αυτές, ενώ επανέλαβε ότι η εξαγγελία του δεν περιορίζεται στο κόμμα και στα μέλη του. «Ούτε προαποφάσισα, ούτε προαποκλείω», τόνισε.

Αμφισβητεί τα χρονοδιαγράμματα

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου εξέφρασε την αμφιβολία του για τα χρονοδιαγράμματα που ορίστηκαν για τις εσωκομματικές διαδικασίες του ΔΗΣΥ.

Συγκεκριμένα, είπε πως ο ίδιος ξέρει καλά από διαδικασίες και γι’ αυτό τον λόγο είναι που αποφεύγει να τοποθετηθεί αν ο ίδιος θα κατέλθει μέσω αυτών ή όχι.

«Τα θεωρείτε όλα δεδομένα, αλλά δεν βγαίνουν τα χρονοδιαγράμματα», δήλωσε, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.