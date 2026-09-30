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Συνολικά 80 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του καλοκαιριού από τις Αρχές των Βρετανικών Βάσεων. Στο διάστημα αυτό υλοποιήθηκαν, επίσης, 700 έλεγχοι σε σκάφη και θαλάσσια μέσα και σχηματίστηκαν 12 ποινικές υπόθεσης.

Σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται ότι η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων ανακοίνωσε ότι, κατά τη φετινή περίοδο αιχμής του καλοκαιριού, προχώρησε σε 80 συλλήψεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότερους από 700 ελέγχους σκαφών και θαλάσσιων μέσων.

Κατά την περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου, οι επιχειρήσεις Guardian και Sentinel, στις δυτικές και ανατολικές περιοχές των ΒΒ αντίστοιχα, επικεντρώθηκαν στις παράκτιες περιοχές και στο οδικό δίκτυο που τις περιβάλλει, όπου κατά τους θερινούς μήνες παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία.

Οι παραλίες Lady’s Mile και Κουρίου, δύο από τις δημοφιλέστερες παραλίες της Κύπρου, υποδέχθηκαν περισσότερους από 700.000 επισκέπτες. Με την ενισχυμένη παρουσία της Αστυνομίας στην περιοχή, καταγράφηκαν 74 συλλήψεις και σχηματίστηκαν 12 ποινικές υποθέσεις.

Στο πλαίσιο των ελέγχων για την οδική ασφάλεια, καταγράφηκαν 22 υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ, ενώ σε ακόμη πέντε περιπτώσεις καταγράφηκε επικίνδυνη οδήγηση.

Παράλληλα, η Ναυτική Μονάδα της Αστυνομίας των ΒΒ εξέδωσε 35 εξώδικες ρυθμίσεις στην περιοχή της Δεκέλειας, μετά τη διενέργεια 712 ελέγχων σε σκάφη και θαλάσσια μοτοποδήλατα (jet ski) σε ολόκληρη την Κύπρο.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης Sentinel στις ανατολικές περιοχές, πραγματοποιήθηκαν 100 περιπολίες για την προστασία της ακτογραμμής, καθώς και 26 εκστρατείες για την ασφάλεια στη θάλασσα, στις παραλίες κατά μήκος της ακτογραμμής Ορμήδειας–Ξυλοφάγου, καθώς και στις περιοχές Cessac, Fairwinds και Luma.

Με την ολοκλήρωση των θερινών επιχειρήσεων, η Αστυνόμος Μελίνα Παπαγρηγορίου εξέφρασε την ικανοποίησή της για τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων τόσο στα δυτικά όσο και στα ανατολικά της Κύπρου.

Σε δηλώσεις της ανέφερε: «Οι παράκτιες περιοχές μας αποτελούν δημοφιλή προορισμό για κατοίκους και επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και η αστυνόμευση τους απαιτεί συνεχή παρουσία τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Οι αστυνομικοί μας βρίσκονταν εκεί για να βοηθούν το κοινό, να ανταποκρίνονται σε περιστατικά και να λαμβάνουν μέτρα όταν συμπεριφορές έθεταν σε κίνδυνο άλλους ανθρώπους.

Οι επιχειρήσεις Guardian και Sentinel συντόνισαν όλες αυτές τις δράσεις και ευχαριστώ κάθε μέλος της Αστυνομίας, του προσωπικού και των συνεργαζόμενων φορέων που συνέβαλε στην επιτυχία τους. Τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό μας για την επόμενη θερινή περίοδο.»

Με το τέλος των εποχικών επιχειρήσεων και τη μετατόπιση της επιχειρησιακής εστίασης από τις παράκτιες περιοχές, η Αστυνόμος Παπαγρηγορίου τόνισε ότι η αστυνόμευση στις περιοχές των ΒΒ συνεχίζεται κανονικά.

Όπως ανέφερε: «Η καθημερινή αστυνόμευση και οι περιπολίες θα συνεχιστούν και στις δύο πλευρές του νησιού, μετά την ολοκλήρωση των εποχικών επιχειρήσεων, και οι αστυνομικοί μας θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε ετοιμότητα για τον εντοπισμό και τη δίωξη κάθε εγκληματικής δραστηριότητας.»