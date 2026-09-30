Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου προχώρησε σήμερα Τετάρτη σε δημοσίευση ανοικτού διαγωνισμού για την ετοιμασία μελέτης εκτίμησης των πιθανών επιπτώσεων του Great Sea Interconnector στην ΑΗΚ.

Η μελέτη θα καλύψει πτυχές που αφορούν την ενέργεια, τις υποδομές, το κόστος των κατασκευών, τη διαχείριση της διασύνδεσης και άλλων έργων και τα υποβρύχια καλώδια.

Η ΑΗΚ εκτιμά το κόστος της μελέτης στις 350 χιλιάδες ευρώ.

Ερωτήσεις για διευκρινίσεις επί της σύμβασης μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 23/10/2026. Οι προσφορές θα ανοίξουν στις 11/11/2026.

Η μελέτη θα πρέπει να παραδοθεί εντός τριών μηνών από την κατακύρωση του διαγωνισμού σε ανάδοχο.

Η απόφαση της ΑΗΚ για πραγματοποίηση μελέτης για τις επιπτώσεις της ηλεκτρικής διασύνδεσης στον ημικρατικό οργανισμό έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση και με δεδομένες πολλές αποφάσεις που δημιουργούν τετελεσμένα για τον ενεργειακό τομέα της χώρας αλλά και για την ίδια την Αρχή Ηλεκτρισμού.

Η συζήτηση για την πραγματοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης ξεκίνησε επίσημα το 2012 και πέρασε από πολλά στάδια μέχρι την έγκρισή της από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη λήψη απόφασης για παραχώρηση ευρωπαϊκής χορηγίας ύψους 658 εκατ. ευρώ από την ΕΕ, το 2022.

Ακολούθησαν κρίσιμες αποφάσεις από τη ΡΑΕΚ και το Υπουργικό Συμβούλιο την περίοδο 2023-24 (και αλλαγή του φορέα υλοποίησης, ρόλο που ανέλαβε ο ΑΔΜΗΕ) και τον περασμένο Αύγουστο η συμφωνία για αγορά του 66% των μετοχών από τη γαλλική Meridiam.