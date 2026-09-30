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Ανοιχτό αφήνει ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ (Andy Burnham) το ενδεχόμενο να υποστηρίξει την επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, θέτοντας παράλληλα προς συζήτηση την επιστροφή στην ενιαία αγορά ή τη συμμετοχή σε τελωνειακή ένωση.

Μιλώντας στο BBC, ο Μπέρναμ ανέφερε ότι οι επιλογές για τη μελλοντική σχέση με την ΕΕ θα μπορούσαν να εξεταστούν στη σύνοδο κορυφής ΕΕ–Βρετανίας που αναμένεται αργότερα φέτος. Η κατεύθυνση που θα προκύψει, όπως είπε, θα παρουσιαστεί στους ψηφοφόρους ενόψει των εκλογών, τις οποίες έχει τοποθετήσει στο 2029.

Ο ίδιος διευκρίνισε, ωστόσο, ότι στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο θα τηρήσει το προεκλογικό πρόγραμμα των Εργατικών, το οποίο προβλέπει παραμονή εκτός ενιαίας αγοράς και τελωνειακής ένωσης.

Οι επιλογές για τη σχέση με την Ευρώπη

Ο Μπέρναμ περιέγραψε ένα φάσμα επιλογών, από τη διατήρηση της σημερινής σχέσης έως την πλήρη επιστροφή στην ΕΕ.

«Θα μπορούσαμε να παραμείνουμε όπως είμαστε, αυτό είναι σίγουρα μια επιλογή, αν ο κόσμος θεωρεί ότι αυτή είναι η σωστή θέση», δήλωσε.

Αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση του πρώην υπουργού Οικονομικών των Συντηρητικών, Τζορτζ Όσμπορν, για τελωνειακή ένωση, καθώς και στην πρόταση των Φιλελεύθερων Δημοκρατών για επιστροφή στην ενιαία αγορά.

«Ή θα μπορούσαμε να πάμε μέχρι τέλους», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην πλήρη επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Το Brexit δεν λειτουργεί»

Οι δηλώσεις στο BBC ακολούθησαν την κεντρική ομιλία του στο ετήσιο συνέδριο των Εργατικών την Τρίτη, όπου υποστήριξε ότι το Brexit δεν λειτουργεί για τη Βρετανία.

Την Τετάρτη προχώρησε στην παρουσίαση των πιθανών εναλλακτικών, χωρίς να δεσμευτεί υπέρ μιας συγκεκριμένης επιλογής. Στόχος του, όπως ανέφερε, είναι να καθοριστεί νέα πορεία στις σχέσεις με την ΕΕ στη σύνοδο κορυφής και στη συνέχεια να τεθεί ενώπιον των Βρετανών ψηφοφόρων.

Πηγή: Capital.gr