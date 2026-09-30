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Σε κεφαλαιακές ενισχύσεις συνολικού ύψους €29 εκατ. στην Κύπρο προχώρησε μέσα στο 2026 ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία, διαθέτοντας €14 εκατ. στην Cypriot Dairies και €15 εκατ. στη Dodoni Cyprus. Οι κινήσεις εντάσσονται στη χρηματοδότηση του επιχειρησιακού σχεδίου 2026-2027, καθώς ο όμιλος διευρύνει τη δραστηριότητά του μετά την εξαγορά της Δωδώνης, αντιμετωπίζοντας παράλληλα αυξημένο δανεισμό και πιέσεις στην κερδοφορία.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2025 ανήλθε σε €749,7 εκατ., αυξημένος κατά 15%, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 11,6%, στα €29,7 εκατ. Το καθαρό χρέος αυξήθηκε στα €608,2 εκατ., από €408,2 εκατ. το 2024.

Η εξαγορά της Δωδώνης ολοκληρώθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2025, με αποτέλεσμα τα ετήσια αποτελέσματα να περιλαμβάνουν τη συνεισφορά της μόνο για το διάστημα μετά την απόκτησή της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Capital.gr, εάν η εξαγορά είχε πραγματοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου, οι πωλήσεις σε πλήρη δωδεκάμηνη βάση θα έφθαναν τα €919,4 εκατ.

Η επέκταση του ομίλου

Σαράντα χρόνια μετά την ίδρυση της ΤΥΡΑΣ, του οικογενειακού τυροκομείου της οικογένειας Σαράντη έξω από τα Τρίκαλα, ο όμιλος διαθέτει εννέα παραγωγικές μονάδες σε τέσσερις χώρες και παρουσία σε περισσότερες από 50 αγορές.

Στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται οι μάρκες Όλυμπος, Τυράς, Δωδώνη, Ροδόπη, Δουμπιά, Κλιάφας, Αγνό και Κάμπος Χίου. Η δραστηριότητά του εκτείνεται από τα γαλακτοκομικά στα φυτικά προϊόντα, στα λειτουργικά τρόφιμα, στα προϊόντα πρωτεΐνης, στη βρεφική και παιδική διατροφή, στους χυμούς και στα αναψυκτικά. Το παγωτό αποτελεί πιθανή επόμενη προσθήκη.

Ο μέσος αριθμός εργαζομένων αυξήθηκε το 2025 σε 2.676, από 2.055 το 2024, με το κόστος προσωπικού να διαμορφώνεται σε €58,2 εκατ., έναντι €48,9 εκατ.

Πιέσεις στα περιθώρια κέρδους

Παρά την αύξηση των πωλήσεων, η κερδοφορία δεν ακολούθησε αντίστοιχη πορεία. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν σε €157,7 εκατ., από €139,9 εκατ., αλλά το μικτό περιθώριο υποχώρησε στο 21,03%, από 21,46%.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε €94,6 εκατ., αυξημένα κατά 1,8%. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν σε €53,8 εκατ., από €60,4 εκατ., ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν κατά 16%, στα €32,5 εκατ.

Οι πιέσεις στο κόστος συνεχίζονται και το 2026. Ο Μιχάλης Σαράντης έχει προϊδεάσει για ανατιμήσεις στη φέτα, επικαλούμενος την αύξηση των τιμών του πρόβειου γάλακτος και τον περιορισμό της διαθέσιμης πρώτης ύλης.

Η εικόνα της Δωδώνης

Η Δωδώνη έκλεισε το 2025 με πωλήσεις €155,8 εκατ., αυξημένες κατά 1,6%. Το 51% προήλθε από το εξωτερικό, έναντι 48% το 2024, ενώ το μικτό περιθώριο βελτιώθηκε στο 16,55%, από 15,86%.

Ωστόσο, το EBITDA περιορίστηκε σε €1,58 εκατ., από €7,69 εκατ., και οι ζημιές μετά φόρων διευρύνθηκαν σε €16,88 εκατ., από €4,67 εκατ.

Στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται σημαντικές απομειώσεις που συνδέονται με την αναδιοργάνωση μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας. Η διοίκηση τις χαρακτηρίζει έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες.

Η αναδιοργάνωση του πρώην ομίλου Δωδώνη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσης, καθώς και την εξασφάλιση πόρων για νέες επενδύσεις.

Πώς αυξήθηκε το καθαρό χρέος

Το καθαρό χρέος αυξήθηκε κατά €200 εκατ., φθάνοντας τα €608,2 εκατ., ενώ ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 66,17%, από 59,03%.

Η μεταβολή συνδέεται τόσο με τη χρηματοδότηση της εξαγοράς όσο και με την ενσωμάτωση των υφιστάμενων υποχρεώσεων της Δωδώνης. Για τη συναλλαγή, ο όμιλος εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση €110 εκατ.

Κατά την ημερομηνία απόκτησης, οι δανειακές υποχρεώσεις του υποομίλου Δωδώνη που αναγνωρίστηκαν στο πλαίσιο της εξαγοράς ανέρχονταν σε €89,05 εκατ., ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα που αποκτήθηκαν ήταν €16,37 εκατ.

Το ενεργητικό του ομίλου αυξήθηκε σε €1,122 δισ., από €850,7 εκατ. Η υπεραξία στον ενοποιημένο ισολογισμό ανήλθε σε €53,3 εκατ., από €5,5 εκατ., με τα €47,8 εκατ. να συνδέονται με τη Δωδώνη.

Οι διεθνείς αγορές στηρίζουν τις πωλήσεις

Σύμφωνα με την Έκθεση ESG, το 65,2% των συνολικών πωλήσεων πραγματοποιείται στις διεθνείς αγορές. Με βάση τον κύκλο εργασιών των €749,5 εκατ. που καταγράφει η συγκεκριμένη έκθεση, το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου €489 εκατ. Η εξαγωγική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 19,3% το 2025.

Στη γεωγραφική κατανομή των εξαγωγών, η Ρουμανία αντιπροσωπεύει το 25% και η Βουλγαρία το 22%. Ακολουθούν η Ιταλία με 15%, η Γερμανία με 10%, η Αγγλία με 5%, η Γαλλία με 4%, η Πολωνία με 3% και η Σουηδία με 2%. Οι υπόλοιπες χώρες καλύπτουν το 14%.

Ο όμιλος διαθέτει επίσης παρουσία στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Αυστραλία, ενώ επεκτείνεται στη Μέση Ανατολή και στην Ασία.

Πέρα από την Ελλάδα, διατηρεί παραγωγική δραστηριότητα σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο. Το 2025 ίδρυσε δύο νέες εμπορικές εταιρείες, στην Πολωνία και στην Ισπανία.

Οι επιδόσεις της μητρικής

Η μητρική Ελληνικά Γαλακτοκομεία κατέγραψε πωλήσεις €488,3 εκατ., έναντι €432,8 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 12,8%.

Τα λειτουργικά κέρδη της μειώθηκαν σε €25,6 εκατ., από €34,1 εκατ., και τα καθαρά κέρδη σε €15,6 εκατ., από €18,5 εκατ.

Επενδύσεις και σχέδιο €300 εκατ. στην Ήπειρο

Μέσα στο 2025, ο όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις €42,5 εκατ. για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του.

Παράλληλα, η οικογένεια Σαράντη εξετάζει ευρύτερο αναπτυξιακό σχέδιο περίπου €300 εκατ. στην Ήπειρο, το οποίο περιλαμβάνει νέα παραγωγική μονάδα στην περιοχή των Ιωαννίνων και επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα και στους τοπικούς παραγωγούς.

Οι στόχοι της διοίκησης περιλαμβάνουν αύξηση πωλήσεων και μεριδίων αγοράς, ενίσχυση εξαγωγών, μεγαλύτερη αξιοποίηση των επενδύσεων σε Ρουμανία και Βουλγαρία και περαιτέρω επέκταση στα Βαλκάνια. Έμφαση δίνεται επίσης στον περιορισμό του κόστους μέσω αναδιοργάνωσης της παραγωγής, των λειτουργιών και των δικτύων διανομής.

Πηγή: Capital.gr