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Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας αθώωσε και απάλλαξε από τις βαριές κατηγορίες που αντιμετώπιζαν τρία πρόσωπα από τη Συρία 24, 25 και 27 ετών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί για την απόπειρα φόνου σε βάρος 30χρονου ομοεθνή τους στον Κόρνο τον Ιανουάριο του 2025.

Η απόπειρα φόνου είχε διαπραχθεί το απόγευμα της 9ης Ιανουαρίου μπροστά στα μάτια έντρομων πολιτών και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 30χρονου από πυροβολισμούς, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει και να μεταβεί σε ιδιωτική κλινική στη Λεμεσό. Οι κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί επειδή, όπως είχε ανακοινωθεί, συνδέθηκαν με δύο οχήματα που φέρονταν να συμμετείχαν στην απόπειρα φόνου, το ένα εκ των οποίων εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στο Αλεθρικό. Ο 30χρονος στην κατάθεσή του είχε αναφέρει πως βρέθηκε από την Πάφο στην περιοχή για να συναντήσει άγνωστο του πρόσωπο, που επιθυμούσε να αγοράσει το όχημά του.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετώπιζαν 6 κατηγορίες για συνωμοσία για φόνο, απόπειρα φόνου, κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών. Και οι τρεις είχαν αρνηθεί ενοχή με τον πρώτο ν’ αναφέρει πως την ημέρα του επεισοδίου βρισκόταν στην εργασία του και τους άλλους δύο να λένε πως ουδεμία σχέση είχαν με τα επίδικα αδικήματα.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο ανέφερε πως η Κατηγορούσα Αρχή στήριξε την υπόθεσή της σε περιστατική μαρτυρία και αποφάνθηκε πως δεν αποδείχθηκαν όσα καταλογίζονταν στους τρεις κατηγορούμενους. «Στη βάση της αρχικής εκδοχής της Κατηγορούσας Αρχής, της προσκομισθείσας από πλευράς της αποδεκτής μαρτυρίας, αλλά και των τελικών μας ευρημάτων, οι Κατηγορούμενοι 1, 2 και 3, δεν ήταν επιβαίνοντες του οχήματος των δραστών», σημειώνεται στην απόφαση και σημειώνεται πως «δεν είναι δυνατό να προκύψει ασφαλής κρίση», ότι ενήργησαν ως συνεργοί των δραστών με σκοπό τη δολοφονία του 30χρονου.

Ιδιαίτερα αιχμηρό ήταν το δικαστήριο ως προς τα όσα τέθηκαν ενώπιον του για τον τρίτο κατηγορούμενο. Όπως σημειώνεται στην απόφαση, «ούτε καν επιχειρήθηκε, από πλευράς της Κατηγορούσας Αρχής, ο Κατηγορούμενος 3 να τεθεί στη σκηνή του εγκλήματος ή, έστω, στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Κόρνου κατά την ημέρα του επίδικου συμβάντος, ούτε και συσχετίστηκε, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με τους δράστες, τους οποίους η ταυτότητα παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστη»

Σημειώνεται πως ο πρώτος κατηγορούμενος εκπροσώπησε τον εαυτό του στο δικαστήριο, ενώ τους υπόλοιπους δύο εκπροσώπησαν η Ευαγγελία Λαζαρίδου και η Γεωργία Μιχαηλίδου