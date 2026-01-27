Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ο 30χρονος φερόμενος δράστης της απόπειρας φόνου σε βάρος 31χρονου στη Λάρνακα την περασμένη Παρασκευή. Ο 30χρονος, ο οποίος καταζητείτο και είχε χαρακτηριστεί ως επικίνδυνος από την Αστυνομία, εντοπίστηκε χθες σε περιοχή της κατεχόμενης Μόρφου και παραδόθηκε, μέσω της Δικοινοτικής Ομάδας Επαφής, στο ΤΑΕ Λάρνακας.

Τα κίνητρα της απόπειρας φόνου αποδίδονται σε προσωπικές διαφορές, αφού φερόμενος δράστης και θύμα, γνωρίστηκαν μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών πριν από πέντε μήνες και φέρονται να διατηρούσαν σχέση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο διάταγμα προσωποκράτησης που κατατέθηκε στο δικαστήριο. Οι δύο φέρονται να διαπληκτίστηκαν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, με τον 30χρονο να ανασύρει μαχαίρι και να φέρεται να κτυπά με αυτό τον 31χρονο στην κοιλιακή χώρα, στο κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας. Ο 30χρονος, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αρνείται να συνεργαστεί με την Αστυνομία.

Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής. Η Αστυνομία ενημερώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα πως υπάρχει τραυματισμένο πρόσωπο σε δρόμο της πόλης. Κατά την άφιξή τους οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως το θύμα έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Το τραυματισμένο πρόσωπο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται ως σοβαρή.

Στο σημείο όπου βρέθηκε το θύμα δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος. Βρέθηκαν, ωστόσο, ματωμένα κλειδιά διαμερίσματος, τα οποία φαίνεται να έπεσαν από τα ενδύματα του 31χρονου. Τα κλειδιά οδήγησαν σε διαμέρισμα που ενοικιάστηκε μέσω της πλατφόρμας Airbnb. Σε αυτό εντοπίστηκαν ποσότητα κρυσταλλικής ουσίας, συνολικού μεικτού βάρους 6.5 γραμμαρίων, ένα μπουκάλι με ίχνη κρυσταλλικής ουσίας, ένα αλεστήρι με ίχνη κάνναβης, ένα πλαστικό δοχείο με ίχνη άσπρης σκόνης, σύριγγες, δύο ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των €300, τα οποία παραλήφθηκαν από την ΥΚΑΝ. Στο διαμέρισμα δεν εντοπίστηκαν ίχνη που να παραπέμπουν πως εκεί διαρπάχθηκε η απόπειρα φόνου. Βρέθηκαν, ωστόσο, κηλίδες αίματος στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας.

Το όχημα του 30χρονου, εν τω μεταξύ, εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο σε χωριό στις Βρυσούλες και μεταφέρθηκε για εξετάσεις στην ΑΔΕ Λάρνακας.