Εντοπίστηκε και «συνελήφθη» στα κατεχόμενα ο φερόμενος δράστης της απόπειρας φόνου σε βάρος 31χρονου στη Λάρνακα την περασμένη Παρασκευή. Σύμφωνα με τα τ/κ ΜΜΕ ο 30χρονος «συνελήφθη» από τις κατοχικές αρχές σε περιοχή στην κατεχόμενη Μόρφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία έγιναν ενέργειες μέσω της αρμόδιας δικοινοτικής επιτροπής και ο ύποπτος παραδόθηκα στο ΤΑΕ Λάρνακας και τέθηκε υπό κράτηση. Σε χωριό της επαρχίας Αμμοχώστου, εξάλλου, εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο το όχημά του. Ο ύποπτος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακάς για την έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 5.15μ.μ. την Παρασκευή λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, για τραυματισμένο πρόσωπο σε δρόμο της πόλης. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή όπου εντόπισαν το θύμα, το οποίο έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Το τραυματισμένο πρόσωπο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και κρατήθηκε για νοσηλεία. Στο σημείο όπου εντοπίστηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος. Εντοπίστηκαν, ωστόσο, ματωμένα κλειδιά διαμερίσματος, τα οποία φαίνεται να έπεσαν από τα ενδύματά του.

Σε παρακείμενη πολυκατοικία και συγκεκριμένα στο κλιμακοστάσιο εντοπίστηκαν μικρές κηλίδες αίματος. Βάσει των κλειδιών και του αριθμού που αναγραφόταν σε αυτά, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα έρευνας. Εντός του διαμερίσματος εντοπίστηκαν ποσότητα κρυσταλλικής ουσίας, συνολικού μεικτού βάρους 6,5 γραμμαρίων, ένα μπουκάλι με ίχνη κρυσταλλικής ουσίας, ένα αλεστήρι με ίχνη κάνναβης, ένα πλαστικό δοχείο με ίχνη άσπρης σκόνης, σύριγγες, δύο ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των €300, τα οποία παραλήφθηκαν από την ΥΚΑΝ.

Εντός του διαμερίσματος δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος και όπως διαπιστώθηκε ο δράστης μαχαίρωσε το θύμα κοντά στο κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας.