Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόσωπο ηλικίας 32 ετών το οποίο φέρεται να τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο, μετά από επίθεση που δέχθηκε. Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες τραυματισμού του εν λόγω προσώπου, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε στο διαμέρισμά του εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών.

Γύρω στις 5.15μ.μ. χθες λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, για τραυματισμένο πρόσωπο σε δρόμο της Λάρνακας. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή όπου εντόπισαν το θύμα, το οποίο έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε το θύμα, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλο πρόσωπο. Ο δράστης φέρεται επίσης να απέσπασε το κινητό τηλέφωνο του θύματος

Το τραυματισμένο πρόσωπο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του περιγράφεται ως κρίσιμη.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, διενεργήθηκε έρευνα στο διαμέρισμα όπου διαμένει το θύμα, στη Λάρνακα, όπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητα κρυσταλλικής ουσίας, συνολικού μεικτού βάρους 6,5 γραμμαρίων, ένα μπουκάλι με ίχνη κρυσταλλικής ουσίας, ένα αλεστήρι με ίχνη κάνναβης, ένα πλαστικό δοχείο με ίχνη άσπρης σκόνης, δύο ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των €300.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.